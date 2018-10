Kouroussa : le parti au pouvoir et les jeunes indépendants ne s’entendent pas sur le nom du futur maire

Le processus d’installation des élus locaux dans les différentes préfectures en Guinée a connu pendant deux jours de vive tension entre les vingt-trois élus locaux, dans la commune urbaine de Kouroussa. Les responsables du parti R.P.G et les jeunes indépendants ont tenu une réunion extraordinaire ce dimanche 7 septembre 2018 au cours de laquelle le choix des élus locaux était au centre des discussions en présence des différents candidats et les responsables des jeunes indépendants. Pour le choix du maire du parti qui a remporté les élections communales et l’octroi du poste du premier et deuxième vice maire à la jeunesse du parti indépendant. Pendant plus de 3 heures de discussions et de débats entre les jeunes indépendants et les membres du bureau du R. P. G, aucune entente n’a été trouvée entre les deux parties.

Les jeunes ont insisté sur le choix du premier et deuxième vice maire parmi eux, selon l’accord qui a été signé avec le bureau politique du R .P G après les élections communales. Quant au représentant des jeunes indépendants Bakary Diawara » ce que nous voulons c’est le choix du maire du parti qui a remporté les élections communales, nous avons déjà choisi notre premier et deuxième vice parmi nous-mêmes il faut donner aussi la chance aux jeunes d’accéder à la commune et l’accord qui a été signé après les élections communales doit être respecté à savoir donner les deux postes de premier vice maire et de deuxième vice maire aux jeunes ».

Un accord avait été signé après les élections communales qui stipulait que la jeunesse aura le poste de premier vice maire et de deuxième vice maire. Les jeunes menacent de manifester dans les jours qui suivent s’il n’y a pas un consensus et le non-respect de leur accord. Pour l’un des responsables candidat à la commune ce désaccord est une fuite de responsabilité des cadres locaux.