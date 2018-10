Kouroussa: plusieurs enseignants et élèves ont répondu présents ce lundi dans les écoles

Contrairement aux semaines précédentes, dans les écoles de la commune urbaine de Kouroussa, nombreux étaient des élèves mais surtout des enseignants qui avaient massivement répondu présents ce lundi 22 octobre à l’appel à la reprise des cours des autorités éducatives.

Cette amélioration de la situation à Kouroussa fait suite à une sensibilisation que les autorités éducatives ont eue hier dimanche avec les enseignants de la commune urbaine.

Cette réunion, présidée par le Directeur Préfectoral de l’Education (DPE) a regroupé, en plus des enseignants, les différents chefs d’établissement et les bureaux de l’association des parents et amis de l’école. Pour certains enseignants, cette reprise effective des cours telle que souhaitée par les autorités sans une levée ou une suspension du mot d’ordre de grève, est perçue comme une trahison.

En tout cas c’est ce que cet enseignant a confié à Guinéenews sous le sceau de l’anonymat : » On nous apprend que dans les préfectures de Ssiguiri, Kankan N’Zérékoré ou Mandiana les cours y ont repris alors que c’est un mouvement d’ensemble. ABoubacar Soumah, le Secrétaire général du SLECG, défend l’intérêt de tous les enseignants. Ce serait une trahison pour ce qui font cours déjà dans les écoles. »

Pour certains enseignants, il n’est pas question de trahir les compagnons de lutte. Car, cette revendication va dans l’intérêt de tous les enseignants. C’est pourquoi ils invitent leurs collègues enseignants à observer le mot d’ordre de grève lancé par le SLECG.