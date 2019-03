La Chine a sorti plus de 10 millions de personnes de la pauvreté chaque année depuis six ans

Gu Zhongyang et Yu Jingxian, journalistes au Quotidien du Peuple, partenaire de Guinéenews.org

Le Bureau de la lutte contre la pauvreté du Conseil des affaires d’État -le gouvernement chinois- a récemment révélé que la campagne nationale de lutte contre la pauvreté de trois ans a bien démarré : en 2018, le nombre de personnes sorties de la pauvreté s’est élevé à 13,86 millions et l’incidence de la pauvreté a diminué de 1,4 point par rapport à l’année précédente. De 2013 à 2018, la Chine a obtenu des résultats particulièrement remarquables dans son combat contre la pauvreté, réussissant, pendant six années consécutives, a réduire la population pauvre de 82,39 millions de personnes et faisant passer l’incidence de la pauvreté de 10,2% à 1,7%.

La conquête de la forteresse qu’est la forte pauvreté a fait un grand pas en avant. En 2018, 12 milliards de yuans de fonds spéciaux de lutte contre la pauvreté du gouvernement central ont été ajoutés dans les « trois districts et trois préfectures », représentant 60% des nouveaux fonds affectés dans le pays. Pour les zones de grande pauvreté telles que « trois districts et trois préfectures », 26 départements du gouvernement central ont publié 27 documents de mesures. La coopération en matière de lutte contre la pauvreté entre les régions est et ouest du pays, le soutien sous forme de contreparties et les unités du gouvernement central se sont davantage concentrés sur les zones de grande pauvreté dans la lutte ciblée contre la pauvreté. On estime que, tout au long de l’année, 1,3 millions de personnes seront sorties de la pauvreté dans les « trois districts et trois préfectures », que le taux de pauvreté baissera de 6,4 points de pourcentage, soit 3,3 de plus que la moyenne des régions ouest du pays, et dans l’ensemble de la Chine, 4,80 millions de personnes devraient être sorties de la pauvreté dans 334 comtés touchés par une grande pauvreté.

En 2018, des progrès décisifs ont été réalisés en matière de coordination dans la lutte contre la pauvreté et de lutte ciblée contre la pauvreté entre l’est et l’ouest de la Chine. En 2018, neuf provinces et municipalités de l’est ont investi 1,77 milliard de yuans en fonds d’assistance financière tout au long de l’année, mobilisant également 4,8 milliards de yuans de fonds d’assistance sociale pour aider 1,44 million de personnes pauvres à retrouver un emploi.

Le « Groupe des cinq » et autres mesures majeures de lutte contre la pauvreté ont été énergiquement mis en œuvre. La lutte contre la pauvreté par l’industrialisation se concentre sur l’aide aux paysans pauvres des zones touchées par la pauvreté à développer des industries d’élevage spéciales, la lutte contre la pauvreté par le développement de l’énergie photovoltaïque ou du commerce électronique, ont permis d’améliorer la mise en place d’un mécanisme de lutte contre la pauvreté. Grâce à la lutte contre la pauvreté par l’emploi, 2,59 millions d’emplois ont été créés tout au long de l’année ; de même, la construction de plus de 30 000 ateliers de lutte contre la pauvreté a permis de donner un travail à 770 000 personnes originaires de zones touchées par la pauvreté. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté par l’éducation, l’amélioration des conditions scolaires de base pour les écoles des régions pauvres faiblement scolarisées a été poursuivie, et le contrôle des abandons scolaires a été renforcé. Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté par la santé, le nombre de traitements spéciaux a été porté à 21, et plus de 10 millions de pauvres ont été traités, la proportion de patients démunis a encore diminué et les conditions de traitement médical dans les zones pauvres se sont améliorées. Enfin la lutte contre la pauvreté par l’écologie a sélectionné 500 000 gardes forestiers écologiques.

Dans la lutte ciblée contre la pauvreté, l’année 2019 sera un combat difficile qui se concentrera sur la résolution des questions en suspens du concept de « deux choses sans plus de soucis et trois garanties », l’élargissement des « trois districts et trois préfectures » et autres efforts pour éradiquer la pauvreté dans les zones touchées par une forte pauvreté, et la mise en œuvre de mesures de sauvegarde spéciales en faveur des pauvres. Liu Yongfu, directeur du Bureau de lutte contre la pauvreté du Conseil des affaires d’Etat, a déclaré: « Cette année, nous sortirons plus de 10 millions de personnes de la pauvreté, et près de 300 comtés pauvres dépasseront le seuil de pauvreté ».