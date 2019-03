La Chine lancera des téléphones mobiles 5G au second semestre 2019

Yang Xun, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de Guinéenews

« Au second semestre de cette année, des téléphones mobiles 5G seront mis sur le marché de façon sporadique, et il faudra attendre l’année prochaine pour une mise sur le marché à grande échelle. A cette date, tout le monde pourra vraiment profiter d’une 5G haut débit, de haute qualité, avec une expérience de haut niveau et intelligence élevée » a annoncé dans l’après-midi du 3 mars Zhang Yunyong, membre du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et doyen de l’Institut de recherche China Unicom, à l’occasion du premier « Canal des représentants » de la deuxième session du 13e Comité national de la CCPPC.

Quels changements la 5G apportera-t-elle à la vie quotidienne ? Face aux questions des journalistes, Zhang Yunyong a décrit une scène particulièrement enthousiasmante : le matin, votre routeur 5G vous réveillera avec un son agréable et détectera la qualité de votre sommeil en fonction du nombre de fois que vous vous retournerez sur votre matelas, puis se connectera à la machine à café, qui vous offrira automatiquement une bonne tasse de café léger. Après le petit-déjeuner, vous réserverez automatiquement une voiture sans conducteur et planifierez l’itinéraire le plus simple possible. Une fois arrivé au bureau, vous pourrez également utiliser le réseau 5G pour organiser des réunions à distance grâce à la technologie de réalité virtuelle…

« Ne vous inquiétez pas du fait qu’il n’y a pas de différence apparente entre un téléphone mobile 5G et un téléphone 4G, car la vitesse de la 5G est plusieurs fois supérieure à celle de la 4G. Le téléchargement d’un film haute définition d’un giga ne prendra que 3 secondes ». Selon Zhang Yunyong, la 5G sera non seulement rapide, mais aussi très intelligente. La 5G va changer l’ensemble du secteur des télécommunications et de la société.

C’est dès 2016 que la Chine a lancé la recherche et l’expérimentation technologiques de la 5G, c’est en 2018 que la 5G a été mise en service à titre expérimental dans de nombreux endroits et c’est en 2020 que la commercialisation de la 5G sera pleine et entière… La Chine 5G évolue de manière ordonnée conformément au calendrier de planification et est à la pointe dans ce domaine au monde.