La CIIE de Shanghai, des points forts à l’infini

Xie Weiqun et Shen Wenmin, journalistes au Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org

Le matin du 5 novembre, le public va enfin pouvoir découvrir les points forts les plus éclatants de la communauté du commerce mondial au Centre national des congrès et expositions de Shanghai, dans le district de Hongqiao. La première Exposition internationale des importations de Chine (China International Import Expo, CIIE) ouvrira ses portes comme prévu. Ce sera le premier évènement national organisé par la Chine sur le thème des importations. L’Exposition proposera une tout un ensemble de produits d’entreprise, des expositions nationales sur le commerce et les investissements et un forum parallèle de haut niveau.

Faisons à présent un petit tour d’horizon des plus grands points forts de l’Exposition de cette année.

1er point fort : une pleine exploitation des moyens scientifiques et technologiques, et des pavillons nationaux à caractéristiques distinctes

L’initiative originale de la CIIE vient de l’« Exposition générale nationale sur le commerce et l’investissement ». Ce sera une exposition nationale s’étendant sur 30 000 mètres carrés, avec un total de 81 stands de 82 pays et régions et 3 organisations internationales, qui offrira aux participants une occasion unique de présenter leurs produits.

Les pays participants sont répartis sur les cinq continents, et on y trouve des nations développées et en développement, ainsi que des pays les moins avancés. Douze pays invités d’honneur, à savoir l’Indonésie, le Vietnam, le Pakistan, l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Russie, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l’Allemagne, le Canada, le Brésil et le Mexique, ont mis en place des pavillons d’exposition uniques et ont envoyé des délégations gouvernementales de haut niveau.

Par ailleurs, les caractéristiques des expositions nationales sont distinctives. Les pavillons de divers pays feront un plein usage de moyens de haute technologie et de formes de présentation diversifiées pour mettre en valeur la culture régionale unique et les avantages industriels caractéristiques du pays : commerce de biens, commerce de services, statut industriel, tourisme d’investissement et produits représentatifs.

La tenue simultanée d’un Forum économique et commercial et de la CIIE sera également une première en Chine.

2e point fort : un parcours au sein des entreprises de renom et la découverte de nouvelles technologies à la pointe du progrès

Plus de 3 600 entreprises exposantes, dont plus de 200 sociétés du classement Fortune 500 et des leaders de leur secteur seront présents. Allez et venez dans les pavillons, et ce sera comme si vous traversiez un couloir où se trouvent les entreprises les plus célèbres du monde.

Plus de 400 entreprises, dont General Electric, Microsoft, Canon, Hitachi, Siemens, Dell et d’autres entreprises du classement Fortune 500, participent à l’exposition consacrée aux équipements intelligents et haut de gamme. Kuka, ABB et Fanuc, les leaders mondiaux de la robotique et de l’automatisation, mettront également en avant leurs meilleurs résultats.

Plus de 100 nouveaux produits et nouvelles technologies seront présentés lors de l’Exposition. La surface totale des stands de l’ensemble de la manifestation représentera 91% du total, avec de très nombreux points forts.

Un des plus accrocheurs sera sans doute la collection de voitures de marque : 69 constructeurs automobiles renommés du monde entier, dont certains font partie du classement Fortune 500 et des entreprises leaders occuperont 95% de la surface d’exposition, présentant toutes les voitures grand public actuelles.

La zone d’exposition des dispositifs médicaux et des soins de santé sera quant à elle une zone d’exposition concentrée proposant des produits issus de la recherche et du développement technologiques. On y verra plus de 300 sociétés exposantes, dont les géants mondiaux de l’industrie pharmaceutique tels que Roche, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi et Bayer, qui y présenteront de nombreux produits de haute technologie.

La présentation d’une série de nouvelles technologies permettra également d’améliorer le contenu scientifique et technologique de l’Exposition et de mieux éclairer les réformes structurelles de l’offre lancées par la Chine.

3e point fort : en phase avec la poursuite d’une vie meilleure, les produits innovants seront grandement favorisés

Dans les sept zones d’exposition, il y aura une grande richesse de produits étroitement liés à la vie des personnes. Les présentations de produits électroniques grand public et les appareils ménagers, les vêtements et produits d’usage courant, mais aussi alimentaires et agricoles, ne manqueront sans doute pas d’attirer une grande attention.

Les produits alimentaires et agricoles sont étroitement liés aux moyens de subsistance de la population. En conséquence, c’est cette section qui a obtenu le plus grand espace d’exposition et devrait attirer davantage de visiteurs individuels. Elle sera également très appréciée des groupes d’achats locaux. Les secteurs de l’électroménager et des biens de consommation ont également attiré d’importants groupes d’achats, et les transactions seront certainement très animées.

Wang Bingnan, vice-ministre du Ministère du Commerce, a de son côté déclaré que pour favoriser les transactions, diverses localités et départements concernés en Chine ont mis sur pied 39 groupes de négoce, près de 600 agences de négoce, plus de 100 000 entreprises clés et plus de 150 000 acheteurs, qui viendront à l’Exposition pour négocier leurs achats. Avant même l’ouverture de la manifestation, sept expositions liées à l’offre et à la demande ont déjà eu lieu dans la zone d’exposition et les principaux exposants et commerçants ont ainsi pu procéder à des échanges à l’avance. Pendant l’exposition, un certain nombre d’activités de connexion à grande échelle entre l’offre et de la demande seront organisées afin de fournir un espace de négociation confortable aux commerçants et promouvoir l’Exposition. Il a également dit croire que les entreprises du monde entier participant à l’Exposition la trouveront sûrement utile et seront prêtes à revenir