La couverture des centres de santé en forages et adduction d’eau potable passe de 5 à 100% à Mamou

« Au début, avec le monitorage, notre pourcentage WASH dans la région de Mamou variait entre 4 et 5 % de couverture. Mais cette fois, on est allé jusqu’à 100 % de centres de santé dotés des forages et d’adductions d’eau. Ce projet a vraiment été un ouf de soulagement pour nous. Par exemple dans la commune urbaine, les gens parcourent 10 à 15 km pour venir s’approvisionner en eau potable, dans la cour de la DPS ».

Le projet comporte deux volets à savoir : la réalisation des travaux et les actions d’accompagnement des communautés pour la gestion durable des forages et des adductions d’eau potable. Dr Mamadou Pathé Barry, médecin chargé de l’hygiène à la DRS* et point focal du projet WASH précise le rôle de la DRS : « La DRS a joué sa partition dans l’accompagnement de la communauté, et ce, en deux phases qui consistent entre autres à collecter les données et renforcer les capacités des bénéficiaires. C’est ainsi que, nous avons formé 144 agents de santé et 48 agents communautaires. Enfin, 108 membres des comités de santé et d’hygiène et 200 membres des comités villageois de santé ont été formés en intermédiation sociale, gestion et suivi des forages et adduction d’eau potable ».