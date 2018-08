La famille CANAL+ s’agrandit…

Dès le 28 Août, les chaînes CANAL+ s’enrichissent pour vous offrir le meilleur de la télévision sur encore plus de thématiques avec :

CANAL+ SPORT : LA CHAINE REFLETANT L’EXPERTISE EDITORIALE UNIQUE DE CANAL+ DANS LE SPORT

La chaîne réunissant toutes les émissions de sport emblématiques alliant analyses et décryptages de tous les grands feuilletons sportifs tout en proposant également certaines affiches de grandes compétitions européennes de football.

CANAL+ COMEDIE : LA CHAINE DE TOUTES LES STARS DU RIRE

Une chaîne 100% humour avec des comédies internationales et françaises, des séries, des sitcoms ou séries animées, des one man show, des spectacles…

CANAL+ ACTION : LA CHAINE DE TOUS LES HEROS

Une chaîne 100% action avec une grande variété de cinéma (thriller, science-fiction, films de combat, western…), des films cultes, des séries et du catch

… AVEC MAINTENANT 17 CHAINES EXCLUSIVES CANAL+ EN HD…

Toujours soucieuse de satisfaire ses clients, CANAL+ INTERNATIONAL enrichit le bouquet « LES CHAINES CANAL+ » qui est renommé à cette occasion « ESSENTIEL+ ».

Cette nouvelle formule « ESSENTIEL+ » consiste en l’actuel bouquet « LES CHAINES CANAL+ » complété de :

Ø Cinq (05) chaînes sport : INFOSPORT+, RMC SPORT 4, Batamba, NBA TV, et la nouvelle chaîne CANAL+ SPORT ; et de

Ø Deux (02) nouvelles chaînes cinéma-séries CANAL+ : CANAL+ ACTION et CANAL+ COMEDIE.

La formule « ESSENTIEL+ » a été lancée le mardi 28 août avec un nouveau positionnement tarifaire de 190. 000 GNF/mois.

Les abonnés sont informés de ces évolutions par SMS, messages via leur décodeur, e-mails et appels téléphoniques et le grand public par une campagne de communication portant à la fois sur le contenu du bouquet « ESSENTIEL+ » et son prix associé.

… AVEC LES PLUS GRANDES COMPETITIONS ET LE MEILLEUR DU FOOTBALL …

La force de l’offre sportive des CHAÎNES CANAL+ SPORT n’est plus à démontrer et les plus grandes compétitions de football ont fait leur grande rentrée sur les CHAINES CANAL+SPORT dès le 10 Août.

Les abonnés CANAL+ pourront retrouver le meilleur du football européen avec :

– l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE sur les chaînes CANAL+, dont le renouvellement des droits de diffusion de l’intégralité est acquis pour une durée de trois ans.

– La Ligue 1 Conforama, la Domino’s Ligue 2, La coupe de la Ligue, le trophée des champions sur les chaînes CANAL+, dont l’acquisition des droits de diffusion de l’intégralité du football français est effective pour une durée de six ans.

– La Premier League et la Liga.

Les abonnés CANAL+ pourront retrouver le meilleur du football africain avec :

– La ligue des champions de la CAF Total, et La COUPE DE LA CONFEDERATION DE LA CAF total , avec une Diffusion en intégralité et en exclusivité *( * En exclusivité en français sur les territoires d’Afrique francophone et en mode payant) de mi-mai à novembre 2018

– La coupe d’Afrique des Nations, avec une Diffusion en intégralité et en exclusivité*( * En exclusivité en français sur les territoires d’Afrique francophone et en mode payant) jusqu’en 2028

… ET LE NOUVEAU A+…







En Septembre, A+ change et devient la chaîne des séries Africaines avec un programme 100% SERIES décliné comme suit :

· A+ Création : Séries inédites signées A+

· A+ Nostalgie: Programme cultes à redécouvrir

· A+ Afro-Nostalgie: Séries Romantiques

· A+ Saga: Série avec du suspens garantie