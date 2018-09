La FESABAG demande la libération de Cheick Touré et menace d’user des moyens légaux

Dans une déclaration dont Guinéenews© a obtenu copie, la FEESABAG dit avoir appris avec une profonde consternation l’arrestation et l’incarcération du Syndicaliste Cheick Touré, Secrétaire Général du syndicat du Port Autonome de Conakry.

Dans la même logique, se disant fidèle à sa vocation de défense des préoccupations légitimes des travailleurs et de leur bien-être, et soucieuse de la paix et la quiétude sociale en République de Guinée, elle a condamné avec la dernière énergie l’arrestation et l’incarcération du syndicaliste Cheick Touré et considère que cette manœuvre est une violation flagrante des droits de l’homme et une entrave à l’exercice de l’activité syndicale en République de Guinée.

En conséquence, la FESABAG a demandé la libération immédiate et sans condition du camarade Cheick Touré. Par ailleurs, la FESABAG a lancé un appel à toutes les autorités compétentes en vue de tenir compte des préoccupations légitimes de la classe ouvrière en général et des travailleurs du Port Autonome de Conakry en particulier.

Pour terminer, la FESABAG a pris à témoin l’opinion nationale et internationale, que si les préoccupations des travailleurs ne sont pas prises en compte, elle se réserve le droit d’user de tous les moyens légaux à sa disposition pour défendre l’intérêt et la sécurité des travailleurs. Lisez !

Déclaration FESABAG – Arrestation Cheick Touré