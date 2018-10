La Fondation UBA et Gavi lancent un nouveau partenariat pour l’Afrique

La Fondation UBA et Gavi s’appuieront sur le réseau et l’expertise de United Bank for Africa pour investir dans le système de santé en Afrique, à commencer par le Nigéria..

Dr. Seth Berkley, PDG de Gavi, l’Alliance du Vaccin, et M. Kennedy Uzoka, DG du Groupe UBA et Président de la Fondation UBA, alors qu’ils annoncent l’accord de partenariat entre les deux institutions pour renforcer les systèmes de santé et sensibiliser sur la vaccination en Afrique en 2018 avec le Nigeria

New York, le 28 septembre 2018 – Gavi, l’Alliance du Vaccin et la Fondation UBA, la branche de responsabilité sociale du groupe United Bank for Africa, se sont associés pour renforcer les systèmes de santé et sensibiliser sur la vaccination à travers l’Afrique, à commencer par le Nigéria en 2018.

“Nous sommes ravis de travailler avec la Fondation UBA pour contribuer à travers le Nigeria à la protection des enfants contre certaines des maladies les plus mortelles du monde”, a déclaré le Dr. Seth Berkley, PDG de Gavi, l’Alliance du Vaccin. “Des systèmes de santé solides et durables sont essentiels pour qu’aucun enfant ne manque des vaccins vitaux. C’est pourquoi ce partenariat fera une réelle différence en réduisant la mortalité infantile et en facilitant la réalisation des objectifs de développement durable en 2030”.

Le partenariat avec la Fondation UBA vise à recueillir 1,5 million de dollars au cours des deux prochaines années en s’appuyant sur le réseau des partenaires de UBA pour soutenir les programmes de vaccination de Gavi au Nigéria. La Fondation UBA plaidera également en faveur de la vaccination au Nigéria, un pays qui affiche l’un des taux de couverture vaccinale les plus faibles au monde.

“Le groupe United Bank for Africa et la Fondation UBA ont eu un impact positif sur la vie au Nigeria et sur le continent africain pendant plusieurs décennies, et c’est une autre opportunité pour améliorer la vie de millions d’Africains”, a déclaré Kennedy Uzoka, DG du Groupe UBA et Président de la Fondation UBA: “Nous sommes fiers du partenariat avec Gavi qui se poursuivra jusqu’à la fin de 2020, deux institutions qui se concentrent sur l’objectif global de fournir des solutions innovantes susceptibles d’accroître la capacité des systèmes de santé Afrique”.

Au cours des cinq dernières années, plus de 14 millions d’enfants ont été vaccinés au Nigeria contre certaines des maladies les plus meurtrières au monde avec l’appui de Gavi. Si le Nigéria atteint ses objectifs en matière de couverture vaccinale, il pourra prévenir au moins un million de décès d’ici 2028.

“Cependant, le Nigéria doit investir davantage de ressources nationales dans la santé et la vaccination”, a déclaré Dr. Berkley. “Le secteur privé peut être un partenaire crucial pour tirer parti des expertises et apporter de nouvelles solutions pour offrir aux enfants à travers le Nigeria la chance de vivre longtemps et en bonne santé”.

Notes aux éditeurs :

À propos de la fondation

United Bank for Africa (UBA), la banque africaine de choix à l’échelle mondiale, Africa’s global bank, s’engage à être une entreprise socialement responsable et une référence pour toutes les entreprises en Afrique. UBA reconnaît la nécessité d’un contrat social entre la banque, la communauté et ses habitants. À cette fin, UBA est devenue l’une des premières banques en Afrique à créer une Fondation, la Fondation UBA. La Fondation UBA a un impact positif sur le continent africain depuis plus de dix ans.

À propos de Gavi, l’Alliance du vaccin

Gavi, l’Alliance du Vaccin est soutenue par des gouvernements donateurs (Australie, Brésil, Canada, Danemark, France, Allemagne, Inde, Irlande, Italie, Japon, Royaume d’Arabie Saoudite, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, République Populaire de Chine, Principauté de Monaco, République de Corée, Russie, Afrique du Sud, Espagne, État du Qatar, Sultanat d’Oman, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis), la Commission européenne, les Philanthropies Alwaleed, le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID), la Fondation Bill & Melinda Gates, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ainsi que des partenaires privés et commerciaux (Absolute Return for Kids, Anglo American PLC, la Fondation du Fonds d’investissement pour les enfants, le Groupe China Merchants, Comic Relief, Deutsche Post DHL, la Fondation ELMA pour les vaccins et l’immunisation, Girl Effect, la Fédération internationale des grossistes pharmaceutiques (IFPW), Gulf Youth Alliance, JP Morgan, la Fondation “la Caixa”, LDS Charities, la Fondation Lions Clubs International, Majid Al Futtaim, Orange, Philips, Reckitt Benckiser, Unilever, UPS et Vodafone).