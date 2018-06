La France en Guinée, une présence renforcée ! (Communiqué)

Lancement du Club des Investisseurs Français en Guinée (CIFEG) en présence de la Présidente du Conseil Economique et Social, Hadja Rabiatou Serah DIALLO . L’Ambassade de France en Guinée annonce la création du Club des Investisseurs Français en Guinée (CIFEG).

Cette initiative, soutenue par l’Ambassadeur de France et fondée par des chefs d’entreprises français, a réuni, jeudi 28 juin 2018, près d’une centaine d’acteurs économiques. Les principaux objectifs de la création de ce club d’affaires : la visibilité et le renforcement de la présence économique française, la mise en réseaux autour d’une plateforme d’échange, la promotion de l’attractivité de la Guinée.

Le CIFEG témoigne de l’intérêt grandissant des investisseurs privés français à se réunir et se structurer pour mieux répondre aux diverses opportunités qu’offre la Guinée. Ce lieu de rencontre, de discussion et d’entraide a vocation à la fois à soutenir les investisseurs français déjà sur place, et à encourager la venue non seulement de nouveaux capitaux, mais aussi des talents à même de les employer pour participer au développement de l’économie guinéenne. Ce Club, bien que nouveau-né, affiche clairement ses ambitions, son dynamisme et la volonté des entreprises françaises de répondre aux défis économiques du pays. Initier des rencontres entre les décideurs politiques, les industriels et les commerciaux, mettre en commun de bonnes pratiques, faciliter le recrutement de travailleurs locaux et améliorer la qualité des ressources humaines, c’est sur tout ce spectre que des actions se préparent.

A cette occasion, Jean-Michel NATRELLA, Président du Club des Investisseurs Français en Guinée a déclaré : « A travers le CIFEG nous renforcerons et consoliderons notre présence en Guinée. Un appui personnalisé, des échanges réguliers d’informations sur l’évolution des affaires et des rencontres répétées permettront d’accélérer le développement et les activités de nos sociétés. Seul, nous allons peut-être plus vite mais ensemble et à plusieurs, nous irons forcément plus loin. »

