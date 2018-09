La gouvernance mondiale en question: Kabine Komara prend part aux travaux avec l’Association des 40 anciens leaders mondiaux à Beijing

L’ International Action Council, la très influente association des 40 anciens dirigeants mondiaux tiendra sa 35eme session du 28 au 30 octobre prochain à Beijing.

L’ancien Pm Guinéen Kabine KOMARA qui a été coopté en 2017 y sera à sa première participation.

A la demande des autorités chinoises , hôtes , cette réunion aura à se pencher sur les assauts qui ébranlent actuellement la gouvernance mondiale, à travers la remise en cause de certains instruments internationaux majeurs, ce qui préfigure de sérieux conflits.

La conférence aura aussi à examiner la montée fulgurante de l’Intelligence Artificielle et ses conséquences sur tout notre mode de vie .

Il est attendu que les analyses incisives de la conférence puisse éclairer les décideurs mondiaux et si possible ramener à plus de raisons pour aborder de manière concertée les présents et futurs enjeux.

Rappelons que l’International Action Council dont le siège est au Canada est une organisation indépendante de 40 leaders mondiaux dont chacun est reconnu pour avoir fait preuve d’un leadership avéré.

Elle a été créée en 1983 par le défunt Premier Ministre japonais Takeo Fukuda pour influencer certaines grandes décisions mondiales.

Il est prévu que les plus hautes autorités chinoises, hôtes de la session, confèrent avec les membres de l’organisation et recueillent leur expertise face au différend qui oppose actuellement leur pays aux Etats Unis en matière de Commerce International.

A cette occasion, certains autres Experts comptent mettre à profit la présence de Komara en Beijing pour venir l’y rencontrer pour échanger avec lui sur des possibilités d’intervention sur des sujets stratégiques touchant à de nouveaux mécanismes de financement.

Apres la Chine, Kabine Komara est attendu en France pour prendre part aux travaux de l’ Association dénommée » Entreprendre avec l’ Afrique, » dont l’objectif est de faire émerger une nouvelle approche de partenariat entre la France et l’ Afrique.

Komara est coprésident du comité scientifique de cette association qui réunit chaque année en Normandie différents acteurs pour la promotion des investissements agro industriels en Afrique.