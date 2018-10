La journée ville morte partiellement suivie, à Labé ce lundi

La énième journée ville morte annoncée par l’opposition républicaine est différemment observée ce lundi dans la capitale du Foutah Djallon. C’est vrai que le marché central et celui de Dianyabhé et Daka sont fermés, mais les institutions de banques primaires, micro-finances et assurances sont restées opérationnelles en ce jour de ville morte, a constaté sur place votre quotidien électronique Guinéenews©.

Toutes les activités commerciales sont paralysées dans la commune urbaine de Labé avec la fermeture des marchés et toutes les boutiques et magasins. Conformément au mot d’ordre de l’opposition, les commerçants ont préféré rester à la maison afin d’assurer une totale réussite à la manifestation.

Par contre, les institutions bancaires n’ont pas été impactées par cette manifestation. Le constat est le même au niveau des micros finances, assurances sans oublier l’administration locale qui comme si de rien n’était a servi comme d’habitude. Mais contrairement à la semaine dernière, aucun incident n’a jusque-là été enregistré dans la cité.