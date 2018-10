La SMD, au cœur du développement des communautés locales de Baraka

La SMD s’est une fois encore illustrée pour la promotion de l’éducation dans les Communes Rurales de Siguirini et de Banora. Cette année encore la société est venu au secours des parents d’élèves en offrant des fournitures scolaires à 3722 élèves de 15 établissements primaires et secondaires de sa concession. La remise de ces fournitures a mobilisé, le 2 octobre 2018 à Fayalala, les autorités locales, les parents d’élèves, les enseignants et la direction de la SMD qui ont célébré à leur manière la fête anniversaire des 60 ans d’indépendance de la Guinee. Ces fournitures, d’une valeur de 209 455 200 francs guinéens composées de sacs, cahiers, bics, crayons, règles,… représentent un ouf de soulagement pour les parents en cette période d’ouverture des classes.

Cette action prouve à suffisance que la SMD fait de l’éducation un axe central pour le développement durable de la communauté de Baraka. Elle s’ajoute à d’autres formes d’appuis au système éducatif local en cours depuis plus d’une décennie tel que la rénovation, l’extension et l’équipement de l’école primaire de Léro pour un coût de 258 020 000 francs guinéens ainsi que l’octroi de primes mensuelles à 77 enseignants évoluant dans la zone de la société pour les encourager à se maintenir dans ces localités pour un montant total par an de 250 200 000 francs guinéens.

Le Directeur Général de la SMD qui a procédé à la remise a invité les populations locales à œuvrer pour le maintien de la quiétude sociale afin que la société puisse continuer à produire dans l’intérêt de tous. Il a souhaité bonne fête à tous les guinéens à l’occasion des 60 ans d’indépendance du pays.

Les représentants des bénéficiaires ont rappelé les bonnes actions de la SMD en faveur des communautés et lui ont exprimé leur reconnaissance tout en réitérant leur disponibilité à soutenir les activités de production.

Les autres secteurs ne sont pas en reste des actions de la SMD en faveur des communautés locales de Baraka, en témoigne le soutien que la société vient d’apporter aux services de sécurité de Léro que sont la police et la gendarmerie.

Pour améliorer les conditions de travail des agents de sécurité, la SMD a financé l’équipement de ces services en mobiliers de bureau ainsi la peinture des locaux pour un coût de 36 109 000 francs guinéens.