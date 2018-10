La Société Bel Air Mining Inaugure des Infrastructures communautaires dans sa zone d’impact

Boffa, Guinée : Forte de sa vision et de ses actions en faveur des communautés locales, la société Bel Air Mining, Membre du Groupe Alufer Mining Limited, a procédé ce mercredi 17 Octobre 2018 à la cérémonie d’inauguration des infrastructures communautaires. La remise s’est tenue en présence des cadres du Ministère des Mines, de l’Administration du Territoire, des autorités préfectorales, des représentants du PNUD, des élus locaux et des communautés bénéficiaires.

Parmi ces projets, on compte notamment la construction de trois postes de santé dans les secteurs de Gbéréboui, de Koumbaya et Khoundindé ainsi que d’une salle d’accouchement à Moriagbé, la réalisation de trois salles de classes et un logement pour enseignants à Dakhagbé dans le district de Kalékalé et sept nouveaux forages sont entre autres des infrastructures inaugurées.

Ces projets dont le coût s’élève à plus d’un milliard neuf cent soixante-treize millions de francs guinéens (GNF 1,973,000,000), ont été financés et réalisés par Bel Air Mining avec l’appui technique du projet d’Appui à la Gestion des Ressources Minières (AGREM) et en étroite collaboration avec les autorités locales qui seront chargées de l’entretien des infrastructures après livraison.

Jason Peirce, Directeur Environnement & Social de Bel Air Mining a déclaré : « Toutes les réalisations communautaires s’inscrivent dans le cadre de notre Plan de Gestion Environnemental & Social (PGES). Et nous continuerons à travailler avec les représentants des communautés impactées, les autorités locales, les partenaires au développement et d’autres parties intéressées à soutenir les projets qui profitent aux communautés associées à nos opérations ».

Pour sa part, le Président de district de Khoundindé, s’est réjoui de ce geste de la société envers sa communauté. « La réalisation de ce poste de santé est un grand soulagement pour la population de Khoundindé, car cet édifice nous facilitera l’accès aux services de soins. C’est pourquoi, nous remercions la société Bel Air Mining pour son appui à la communauté ».

Prenant la parole, Madame le Préfet de Boffa a indiqué que ce geste est une contribution au développement local. « Toutes les autorités à la base y compris les communautés sont contentes pour la réalisation de ces infrastructures sociales de base. Les infrastructures que vous voyez sont le fruit de la bonne volonté de la société Bel air Mining et de démontrer à la population qu’elle est là non pas pour les porter préjudices mais les prouver que main dans la main, dans la quiétude, ils peuvent ensemble développer leurs différentes localités ».

Par ailleurs, la société a réalisé d’autres projets de moyens de subsistance pour les communautés (tels que les cultures vivrières et la production de sel) et de formation technique pour renforcer l’autonomisation économique des femmes dans sa zone d’impact. Le premier projet maraicher réalisé par le groupement de femmes a connu un grand succès, tout comme de nouveaux programmes sur les sels solaires.

A travers ces réalisations, Bel Air Mining réitère son engagement à accompagner le développement local en travaillant pour améliorer les avantages économiques dans les communautés locales en maximisant « l’emploi local local » et les achats locaux de biens et services.

Contexte BAM

Bel Air Mining S.A.S (BAM), membre du Groupe Alufer Mining Ltd, a pour objectif de construire, développer et exploiter sa nouvelle mine de bauxite dans la Préfecture de Boffa, en République de Guinée. Notre société est déterminée à devenir une grande entreprise mondiale de production de bauxite et créer de la richesse pour ses actionnaires et contribuer à la croissance économique de la Guinée.

En partenariat avec ses contractants et sous-traitants, la societe aspire à devenir un modèle de réussite dans l’industrie minière sur l’ensemble des questions environnementales et sociales, et elle s’engage à veiller à ce que ses opérations soient conformes aux normes les plus élevées en la matière.