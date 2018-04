La société BEL AIR MINING inaugure le pont de Khoundindé dans la préfecture de Boffa

Boffa, Guinée : La société Bel Air Mining, un acteur mondial de production de bauxite, a procédé ce jeudi 12 avril à l’inauguration du pont ‘’Pont Adonis Pouroulis’’ dans le village de Khoundindé, préfecture de Boffa en présence du Président du Conseil d’Administration d’Alufer, des autorités régionales, préfectorales ainsi que les représentants des communautés locales.

Cet ouvrage de franchissement, long de 24 mètres et large de 7 mètres, met ainsi fin aux difficultés des populations locales qui souffraient dues aux grandes pluies torrentielles qui se sont abattues en 2015 sur les trois communes (Douprou, Tougnifily et Mankountan) et ont malheureusement détruit les principaux ouvrages de franchissement, obligeant les populations riveraines à faire des dizaines de kilomètres pour accéder à des grandes zones agricoles et de pêche.

La réalisation de ce pont par la société Bel Air Mining constitue un réel motif de satisfaction et du coup contribue à faciliter le trafic dans la zone.

Le Président du Conseil d’Administration d’Alufer, M. Adonis Pouroulis, a déclaré : ‘’Cette cérémonie est symbolique de notre progrès à ce jour puisque la réhabilitation et l’extension du pont ont été une étape importante à la fois pour la phase de construction du Projet et pour les communautés locales. La sécurité des communautés autour de nos opérations est une priorité absolue’’.

Pour sa part, Madame le Prefet de Boffa a remercié la société pour ses efforts consentis pour les communautés locales. ‘’Ce pont illustre votre plein engagement à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des communautés en particulier et pour la réalisation de ce projet qui contribuera à l’économie de notre pays en général. L’efficacité de votre projet est appréciée aujourd’hui à travers les infrastructures réalisées et l’amélioration des conditions de vie des communautés impactées,’’ a-t-elle témoigné.

Le Projet Bel Air Mining, en phase de construction depuis février 2017, démontre sa capacité à être un modèle dans le secteur minier guinéen voire mondial.

Par ailleurs, la société réalise 17 projets de développement communautaires (santé, eau potable, écoles et logements pour les enseignants), 30 projets de moyens de subsistance (cultures vivrières, sel solaire, boulangeries, etc.), un total de 327 milliards de GNF dépensé pour les entreprises guinéennes et plus de 50 PMEs locales basées dans la préfecture de Boffa formées et appuyées.

A travers ces réalisations, Bel Air Mining réitère son engagement à maintenir son titre de numéro 1 en République de Guinée par une étude parrainée par la Banque Mondiale pour sa meilleure pratique en matière de conformité aux questions de contenu local et de l’emploi.

Contexte BAM

Bel Air Mining S.A.S (BAM), membre du groupe Alufer Mining Ltd, a pour objectif de construire, développer et exploiter sa nouvelle mine de bauxite dans la Préfecture de Boffa, en République de Guinée. Notre société est déterminée à devenir une grande entreprise mondiale de production de bauxite et créer de la richesse pour ses actionnaires et une prospérité économique pour le peuple de Guinée.

En partenariat avec ses contractants et sous-traitants, la societe aspire à devenir un modèle de réussite dans l’industrie minière sur l’ensemble des questions environnementales et sociales et nous nous engageons à veiller à ce que nos opérations soient conformes aux normes les plus élevées en la matière.