Labé : Alpha Condé présidera les journées nationales de l’élevage les 26 et 27 juin 2018

Longtemps attendu et annoncé par le chef de l’État, les journées nationales de l’élevage ont finalement été annoncées pour les 26 et 27 juin 2018 à Labé, la capitale de la Moyenne Guinée. L’information a été donnée par Sadou Keita, le gouverneur de la région à travers un communiqué diffusé sur les ondes des radios locales, a constaté sur place Guinéenews©.

Pour ce faire, une importante mission nationale est à Labé depuis quelques heures. Objectif, rencontrer tous les partenaires dans le cadre des préparatifs de l’événement. Cette rencontre est programmée ce dimanche 03 juin 2018 dans la salle de conférences du gouvernorat de Labé.

Joint au téléphone par la rédaction locale de Guinéenews©, Sadou Keita le gouverneur de région confirme l’information : « Le président viendra les 26 et 27 juin 2018 à Labé parce que, lorsqu’il a quitté N’zérékoré, on m’a appelé de la présidence pour me dire que les 26 et 27 juin ce sont les journées de l’élevage à Labé. Donc, c’est officiel parce que ce sont les cadres du département qui sont venus comme ça. Le président a désigné un point focal à la présidence là-bas pour s’occuper de la chose en attendant l’arrivée des ministres. »