Labé: Alpha Condé rend un vibrant hommage à Pr Ibrahima Caba Bah, un des plus vieux et émérites enseignants du pays

Dès son arrivée à la loge officielle de la tribune du stade régional El Hadj Saifounlaye Diallo de Labé, le président Alpha Condé a demandé à ce qu’on installe El Hadj Ibrahima Caba Bah (professeur et doyen de la famille Bah de Labé) tout près de son siège. Voulant rejoindre sa place initiale après avoir échangé pendant prés d’un quart d’heure avec le chef de l’État, le professeur Ibrahima Caba Bah a été contraint par le président de rester à ses côtés tout le long de la cérémonie.

Prenant la parole après le discours de bienvenue du gouverneur de région, le Chef de l’Etat a commencé par rendre un vibrant hommage à cinq cadres Guinéens dont le professeur Ibrahima Bah Caba qui l’aurait véritablement marqué lorsqu’il était étudiant en France. Le président de la République estime que ceux-ci sont des savants dont toute la Guinée devrait être fière.

«Beaucoup de personnes sont surprises de me voir avec le professeur Ibrahima Caba Bah qui est à mes côtés. Vous savez lorsque nous étions étudiants en France, il y a quatre personnes qui nous ont marqués et qui ont beaucoup apporté à la culture Guinéenne. Vous avez Pr Alpha Sow que Dieu ait son âme, Pr Ibrahima Kaké, que Dieu ait également son âme, Pr Djibril Tamsir Niane, Pr Ibrahima Caba Bah et aussi Mounthagha », a rappelé le chef de l’État.

Revenant sur le cas spécifique d’El Hadj Ibrahima Caba Bah, le président Alpha Condé a été, on ne peut plus clair : « la particularité de mon grand frère, c’est qu’il a fait des écrits de mathématiques, physique et chimie en langue. Malheureusement, il est venu se cacher à Labé alors que ces écrits doivent contribuer à l’éducation de la jeunesse Guinéenne. Donc, la jeunesse doit savoir que nous avons de grands intellectuels qui sont des savants et que nous n’avons rien à envier des autres pays », a déclaré le président de la République.

Il faut signaler que le doyen Ibrahima Caba Bah a longtemps enseigné dans des universités de Conakry, Kindia et Kankan. Il est le père Boubacar Caba Bah, le fondateur de Guinéenews.