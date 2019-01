Labé : démarrage de l’installation des panneaux de signalisation routière

L’installation des panneaux de signalisation, longtemps sollicitée par les usagers, vient de commencer à Labé grâce au tout nouveau bureau du conseil communal.

Pour ce départ, l’opération concerne essentiellement le centre urbain ou 13 premiers panneaux ont été installés, a appris Guinéenews© de source officielle.

« On a réussi à implanter quelques panneaux autour du marché central de la commune de Labé. Pour le moment, on n’a pu installer que 13 panneaux. Mais d’autres sont en cours de confection. Des panneaux indiquant des stationnements interdits, indiquant des sens interdits, la vitesse à respecter… comme vous le savez, on est en même temps en train et d’assainir la ville et de faire déguerpir les occupants illégaux de la chaussée. Donc pour faciliter ces programmes, on s’est dit qu’il faut impérativement mettre les panneaux », a déclaré Mamadou Aliou Sampiring Diallo, premier vice-maire de la commune urbaine de Labé.

Et selon lui, l’opération sera élargie à tout le territoire de la commune urbaine. « Nous comptons installer ces panneaux dans toute la ville et au niveau de tous les carrefours. Avec le temps, tout cela sera possible petit à petit parce que cela va éviter les accidents, indiquer les vitesses à respecter. Car les panneaux sont parlants. Ceux qui sont initié à la circulation et qui savent ce que l’indication signifie, pourront facilement circuler. Mais, on ne peut pas dire à une personne qu’elle ne peut stationner à tel endroit alors que rien ne l’indique. Donc, ces panneaux facilitent la circulation et nous facilite le travail », précise le vice-maire.

C’est un comité mixte composé d’agents de la sécurité routière, des travaux publics et de la commune qui exécute le travail sur le terrain. Il faut noter que depuis l’installation de cette nouvelle équipe communale, la ville de Labé a fait peau neuve. Non seulement une vaste campagne d’assainissement du centre urbain a été entamé, mais tous les occupants anarchiques et illégaux de la chaussée ont été déguerpis.