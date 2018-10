Labé : des élèves dans les rues pour réclamer une reprise normale des cours

Une manifestation d’élèves a été enregistrée dans la matinée de ce lundi 22 octobre dans la commune urbaine de Labé. Ce qui a provoqué des perturbations des cours dans les écoles notamment celles privées, a constaté sur place Guinéenews.

Aux environs de 9 heures, une centaine d’élèves, venus de l’est de la ville, scandaient des slogans hostiles aux autorités éducatives: ‘’autorités zéro’’ ; ‘’on veut reprendre les cours « . Le nombre de manifestants grossissait au fur et à mesure qu’ils progressaient vers le centre ville. En moins d’une heure de temps, les jeunes qui se comptaient par plusieurs centaines, avaient fini de faire le tour de la quasi-totalité des écoles urbaines.

« Soit on étudie tous, soit on ferme toutes les écoles. Mais on ne peut pas comprendre que nous du public, nous n’étudions pas alors que nos camarades sont en train de suivre des cours dans certaines écoles privées de la place », justifie sous le sceau de l’anonymat un des jeunes manifestants.

De son côté, Alpha Barry tire la sonnette d’alarme: «je demande aux autorités de l’éducation de prendre leur responsabilité en main pour résoudre cette crise. Bientôt un mois que les cours ont repris et chaque semaine, c’est le même scénario qui se dessine.»

Il faut rappeler que ce lundi marque le début de la quatrième semaine sans que les cours n’aient pu reprendre normalement.