Labé : deux sœurs violées au sortir d’une boite de nuit par des inconnus.

Habituées à faire des kilomètres à pied pour rallier la plus proche boite de nuit, deux sœurs sont tombées sur des inconnus qui ont sexuellement abusé d’elles alors qu’elles tentaient de rejoindre leur domicile après une soirée dansante au night club de Donghol (quartier péri-urbain de la commune urbaine de Labé). Les faits remontent à la nuit du samedi 06 octobre dernier, selon les victimes.

Sous le couvert de l’anonymat, la première victime tente de retracer sa mésaventure : « au sortir de la boîte on a voulu prendre une mototaxi pour le retour sans savoir que le taxi-motard était en complicité avec les autres. Après, un autre jeune est venu demander à ma sœur de prendre place sur sa moto. Comme il menaçait de pleuvoir, ils nous ont proposé de chercher ou s’abriter ; c’est ainsi que celui-ci est parti avec ma sœur et ensuite deux autres m’ont pris pour me conduire dans la brousse, je pense bien vers Ley-Donghora car il faisait nuit. À l’aide d’une paire de ciseaux, ils ont menacé de me tuer avant d’arracher mes vêtements et de me violer », explique-t-elle.

« Le jeune m’a conduit dans une maison, j’ai appelé au secours, au secours. Quoiqu’un autre jeune était couché dans la même maison, il n’a pas réagi. Quelques temps après, ma sœur m’a appelé au téléphone et mon agresseur a retiré l’appareil. C’est ainsi qu’il a abusé de moi. L’un d’entre eux s’appelle Mamadou Aliou, le taxi-motard lui se nomme Mamadou Dian », complète la seconde victime.

Aux dernières nouvelles, les agresseurs qui auraient tous pris la poudre d’escampette sont activement recherchés par les services de sécurité.

A suivre !