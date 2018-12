Labé : la collision entre deux motos fait 3 morts

C’est le triste bilan d’un grave accident de la circulation qui a été enregistré cet après midi sur la nationale numéro 1 Labé – Conakry, précisément au niveau de la sous-préfecture de Garambé située entre Labé et Pita. Deux motos, (transportant chacune deux personnes) qui roulaient à tombeau ouvert ont fait une collision frontale à 15 kilomètres de la ville de Labé. Le pilote de l’une des motos a rendu l’âme sur place a, appris Guinéenews©.

Une autre victime a succombé à ses blessures avant d’arriver à l’hôpital et la troisième a aussi tiré sa révérence au moment de l’intervention dans les locaux de l’hôpital régional de Labé. Les trois morts sont tous des jeunes dont l’âge varie entre 17 et 25 ans comme l’indique ici docteur Sekou Bah, le médecin chef du service de la traumatologie. « Il y a eu deux dépôts de corps et deux autres blessés. A leur arrivé, nous avons constaté qu’un d’entre eux était dans un état relativement bon alors que l’autre était sous réanimation. Mais au cours de l’opération, il a rendu l’âme. La dernière c’est une femme, elle est en train de suivre le traitement et peut s’en sortir », affirme-t-il.

Visiblement sous le choc, Barry Mamadou Lamarana parent de l’une des victimes y est allé de son mot. « Dés que j’ai été informé, je me suis directement rendu à l’hôpital et on est en train de se préparer pour voir comment ramener le corps. Mais entre temps, le second aussi a rendu l’âme. Le pilote de la moto s’appelle Alhassane Nah et le second Boubacar Bah » ,déclare-t-il.

Aux dernières nouvelles, les trois corps ont été rendus aux familles éplorées afin qu’elles procèdent à leur inhumation.