Labé : la « ville morte » de l’opposition complètement ignorée

Contrairement à l’appel de journée « ville morte » annoncé pour ce mercredi 7 novembre sur toute l’étendue du territoire national par l’opposition républicaine, la cité de Karamoko Alpha mo Labé n’a pas observé ledit mot d’ordre, a-t-on constaté sur place votre quotidien électronique Guineenews.

La non-communication de la fédération locale de l’Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG) serait l’une des causes de l’ignorance de l’appel de l’opposition. D’habitude, le bureau fédéral du parti de Cellou Dalein Diallo, fait passer des communiqués radiodiffusés la veille pour annoncer une manifestation politique dans la commune de Labé. Cela n’a pas été le cas cette fois-ci. Depuis le matin, la ville grouille de monde et chacun vaquait à ses occupations sans la moindre contrainte.

« D’habitude on fait passer des communiqués pour informer et préparer les citoyens la veille. Mais cette fois-ci, on ne l’a pas fait. Donc, il n’y a pas de ville morte ce jour à Labé», dira un responsable de l’UFDG rencontré.