Labé : la visite du Chef de l’État repoussée au 19 décembre 2018 (officiel)

Annoncée pour le 05 décembre dernier dans le cadre du lancement du bitumage de la voirie urbaine, la visite du Chef de l’Etat a été désormais ramenée au 19 décembre 2018. La participation du Pr Alpha Condé à la conférence internationale sur la COP 24 en Pologne serait la principale cause de ce réajustement de dernière minute, selon le préfet de Labé.

« La date a coïncidé au lancement des activités de la COP24 en Pologne où le président de la République est invité. Donc, comme cela est plus important, alors, le programme de Labé peut attendre. Il a été décidé ainsi. Mais faudrait-il préciser que ça été repoussé et non annulé. Donc, c’est désormais le 19 décembre c’est-à-dire dans deux semaines qu’il viendra à Labé », déclare le préfet de Labé, Elhadj Safioulaye Bah.

Bien avant Labé, le président de la République sera reçu dans d’autre préfectures de la Guinée dans le même cadre : « le président doit commencer par la Haute Guinée. Pour ce qui est de Labé, il arrivera de Télèmélè le 19 pour peut-être passer la nuit ici à Labé ou bien il vient le 19 décembre pour le lancement des travaux des 15 kilomètres de bitumes », précise le préfet de Labé.

Par ailleurs, El hadj Safioulaye Bah lève un coin du voile sur les préfectures de la moyenne Guinée, bénéficiaire de ce geste du gouvernement Guinéen : « Labé n’est pas la seule préfecture bénéficiaire de ce geste. Pita a eu 15 kilomètre, Dalaba a eu 13 kilomètres 200 mètres. Tout cela sera lancé le même jour c’est-à-dire le 19 décembre 2018 », affirme-t-il.

Il faut signaler que la réalisation de ces voiries urbaines sera un ouf de soulagement pour les populations de Labé.

A suivre !