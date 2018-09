Labé: le poste de police de Dianyabhé incendié par des inconnus

L’incident s’est produit dans la nuit du mercredi 12 à jeudi 13 septembre quand des inconnus se sont violemment attaqués à l’unique poste de police, sis dans le secteur Dianyabhé, quartier Madina, à Labé. Les fenêtres du local ont été arrachées par des quidams qui, par la suite, ont mis le feu.

Interrogé, le commandant Alphadio Sow, commissaire du poste de police revient sur les circonstances de cet incendie: «c’est aux environs de 5 heures du matin que j’ai été alerté par les riverains. Entretemps, j’ai donné des consignes de tout faire pour tenter d’éteindre le feu. C’est ainsi qu’on a cassé la porte principale pour maitriser les flammes afin de limiter les dégâts. Pour éviter que le feu ne se propage pas au niveau des autres boutiques voisines. C’est ainsi que je me suis déplacé. A mon arrivée, j’ai vu la population en train d’éteindre le feu. Mais hélas ! Le contenu du poste de police a brûlé.»

Sur les dégâts enregistrés, le commandant Alpha Sow tente d’évaluer les pertes matérielles : « ils ont incendié non seulement les dossiers de bureau, des cartes d’identité nationales plus beaucoup de documents sans oublier les chaises en plastique, tout a brûlé. Je ne peux pas me prononcer sur les dégâts pour le moment. Vous avez vu même le drapeau, c’est-à-dire le mât a été coupé. Mais il n’y avait personne au violon parce qu’ils ont cassé par-derrière pour pénétrer et mettre le feu », ajoute-t-il.

Cet autre acte d’incivisme intervient à moins d’un mois après l’incendie de l’unique camion d’intervention des sapeurs-pompiers de Labé à Domby par certains jeunes surexcités.