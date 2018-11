Labé : les nouveaux maires des communes par les autorités préfectorales

Récemment installés dans leur fonction, les maires douze (12) communes rurales et la commune urbaine de Labé, ont été reçus ce mardi 06 novembre 2018 par les autorités administratives de Labé. Ainsi, le préfet, Safioulaye Bah, a mis l’occasion à profit pour partager avec eux le contenu du récent code des collectivités révisé en République de Guinée afin de leur faciliter l’exécution de leurs différentes tâches, a appris Guineenews.

La cérémonie de prise de contact s’est déroulée dans la salle de conférence de la préfecture en présence des 12 sous-préfets de Labé. A l’entame, le préfet Elhadj Safioulaye Bah a félicité et remercié les élus pour l’esprit de fair-play qui a prévalu tout au long de l’opération électorale à Labé avant d’aborder le sujet proprement dit. « J’ai souhaité de vous rencontrer afin de faire ensemble en sorte que notre préfecture soit une préfecture pilote en république de Guinée. Il y a surtout ce livre qui est le guide des collectivités. Lors de votre installation, nous avons remis à chaque maire élu un exemplaire pour que cela soit son bréviaire. Après le coran, que celui-ci soit le deuxième livre que vous aurez à vos chevets », a-t-il laissé entendre.

C’est ainsi, le sous-préfet de Dalein, Baba Sow, dira que « cette rencontre a permis aux élus locaux et aux sous-préfets que nous sommes de se donner la main pour le développement de nos localités. Ce sont des conseils que l’autorité administrative à savoir le préfet et le gouverneur ont donné aux élus locaux en principe leur feuille de route afin de mener à bien les actions de leurs localités. Je dirais aux élus d’être sereins et de bien tenir leurs comptabilités ».

Dans le même ordre d’idée, Mamadou Yero Barry, le sous-préfet de Hafia renchérit: « je retiens une chose, c’est la volonté manifestée par l’ensemble des élus d’accompagner les projets de développement au niveau des localités ».

Il Faut rappeler qu’en dehors de Thiaguel Bori ou le siège de la mairie a récemment été incendié par des inconnus, aucun incident n’a été enregistré sur le territoire de la préfecture de Labé depuis la tenue des élections locales.