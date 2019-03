Labé : l’UPR commémore l’an 15 du décès de son fondateur, Siradiou Diallo 

Quinze ans après la mort de Siradiou Diallo, le fondateur du PRP (parti de renouveau et du progrès, ancêtre de l’UPR (union pour le progrès et le renouveau), nombreux sont des Guinéens qui gardent encore des souvenirs de l’homme et de ses œuvres. C’est dans le cadre de la perpétuation de la mémoire de l’illustre disparu que des centaines de personnes se sont réunies ce jeudi 14 mars à son domicile, au quartier mosquée dans la commune urbaine de Labé.

Quant au programme de cette commémoration, Amadou Oury Lémy Diallo, le gouverneur de la région administrative de Mamou et par ailleurs jeune frère du défunt précise : « Nous pensons que toutes les conditions sont réunies pour que la fête soit belle. Il y a tous les représentants du parti qui sont présentement ici plus la notabilité et de Pita et une bonne partie Fouta Djallon notamment de Labé. Comme d’habitude, on fait la lecture du saint coran ensuite on organise la prière collective à la mosquée et au cimetière. »

Une mobilisation dont se réjouit El hadj Bano Bah, le secrétaire fédéral de l’union pour le progrès et le renouveau (UPR) de Labé.

Pour sa part, Dr Mamadou Saïdou N’Diaye, qui compte parmi ses vieilles connaissances ne manque pas d’éloges à l’endroit de Siradiou Diallo. Selon lui, Siradiou est une grande personnalité qui a des vertus exceptionnelles et qui a su réunir la Guinée. Il mettait toujours la Guinée au-devant de la scène internationale, a-t-il témoigné.

Après le décès de Siradiou Diallo en 2015, c’est Bah Ousmane l’actuel ministre d’État et Conseiller à la Présidence qui a pris les rênes de son parti. Ce dernier a également effectué le déplacement avec une forte délégation.