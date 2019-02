Labé : renouvellement des instances syndicales des Taxis-motos

Après plusieurs mois de tension, le bureau syndical régional des conducteurs de moto-taxi a été renouvelé ce jeudi 14 février à l’issue d’un congrès qui s’est tenu dans la salle polyvalente de l’amphithéâtre ENI/CFP (école normale des instituteurs – centre de formation professionnel).

Placé sous la supervision de Elhadj Lamine Sangaré, Secrétaire régional du bureau de la CNTG, ce congrès électif a connu une forte mobilisation. C’est à main levée que les congressistes ont voté pour les différents candidats aspirant appartenir au nouveau bureau.

Les postulants qui sont tous issus des deux centrales syndicales (USTG et CNTG) ont eu à battre campagne auprès des électeurs durant deux jours. A l’issue du vote, Sow Alpha Abdoulaye a réussi à engranger sous la bannière de l’USTG la majorité des voix. Mais invoquant son inexpérience, il a voulu se désister au profit du Secrétaire général sortant Mory Diakité.

«Comme je n’ai pas beaucoup d’expériences, j’aimerais céder ma place à mon aîné et moi je vais occuper la place de secrétaire général adjoint» a-t-il proposé. Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire des taxi-motards qui ont exprimé leur opposition arguant que celui Sow Alpha Abdoulaye qu’ils ont élu sinon personne d’autre. Il a fallu plusieurs minutes pour ramener la quiétude dans la salle et Sow Alpha Abdooulaye a été contraint d’accepter son élection et tout le bureau a été renouvelé par la suite.

«J’ai un sentiment de joie, un sentiment de réconfort de voir tous les taxi-motards de Labé derrière me choisir à leur tête. Vraiment je suis ému à plus d’un titre. Vous savez, c’est un travail d’équipe. Nous allons mobiliser l’équipe et faire appel aux taxi-motards afin de leur demander de nous accompagner et de nous aider dans l’accomplissement de notre mission», s’est ainsi exprimé Alpha Abdoulaye Sow juste après son élection au poste de Secrétaire général.

Du côté de la CNTG, c’est Thierno Abdourahmane Diallo, le chef des dissidents qui a également fait l’unanimité pour le poste de Secrétaire général. Vu l’adhésion des conducteurs de moto-taxi, ses challengeurs ont renoncé à leur candidature.

«Je suis très content de ce choix porté par mes amis sur ma modeste personne. Je remercie tous les taxi-motards de Labé. Sil plait à Dieu, je me battrai pour être à la hauteur des attentes. Car, nous avons très longtemps critiqué l’équipe sortante et cela s’est confirmé ici dans la salle. Je n’étais pas seul en lice», a déclaré Thierno Abdourahmane Diallo communément appelé Thierno Pamel, le secrétaire général taxi-moto CNTG de Labé.

Cette élection a été validé par El Hadj lamine Sangaré et Mamadou Dian Diallo, respectivement Secrétaire général de l’antenne régional de la CNTG et l’inspecteur régional du travail de Labé qui ont tous estimé que le vote s’est passé dans les règles de l’art. Ces nouveaux bureaux ont chacun un mandat de 5 ans renouvelable.