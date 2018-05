Labé : un présumé ravisseur échappe de peu à un lynchage à Daka

Compte-tenu de la multiplication des kidnappings dans la commune urbaine de Labé où plus de cinq personnes ont été enlevées ces derniers temps, les populations sont de plus en plus sur le qui-vive. Ainsi, le vendredi 4 mai, un présumé kidnappeur a été mis aux arrêts au marché de Daka, a constaté sur place Guinéenews.

L’accusé cherchait, a-t-on appris, à enlever un enfant d’environ 5 ans. Le ravisseur dont le stratagème avait commencé à attirer l’attention de certaines personnes, sera vite pris en chasse. Il a été rattrapé et gardé au siège du quartier ‘’TAADHEE » .

Choquées et révoltées par l’attitude du présumé ravisseur, les populations étaient déterminées à se rendre justice. C’est ainsi qu’elles ont tenté d’envahir le siège du quartier Taadhee pour s’accaparer dudit présumé kidnappeur. Mais, elles se sont heurtées à l’opposition des forces de l’ordre qui avaient déjà investi les lieux. Et puis s’en suivent de violentes échauffourées entre les forces de maintien d’ordre et les populations déchainées. Aux jets de pierres des seconds, les premiers répondaient par des gaz lacrymogènes.