Lanala Assurance-vie va à la conquête de la Guinée.

La ville de Conakry et plus précisément le centre-ville de kaloum a vibré, ce lundi 11 Mars 2019 inondée par une marée bleue. Et pour cause, ce jour marquait le lancement officiel des activités de la compagnie LANALA ASSURANCES VIE du groupe LANALA ASSURANCES SA. Ce lancement vient couronner et compléter celui du 11 octobre 2018 qui concernaitLANALA IARDT (non vie).

Tout a commencé dès 06H du matin aux abords du palais du peuple, point de rassemblement des équipes Lanala assurances vie (environ 700 personnes mobilisées à cet effet). Plusieurs milliers de prospectus ont étés distribués sur place ainsi qu’à divers grands carrefours de la ville.

Le lancement s’est poursuivi par un grand défilé dans la commune de Kaloum, rythmé par des actions commerciales dans la joie et la discipline durant toute la journée.

En outre, c’est une équipe enthousiaste que nous avons vu à travers ce lancement, une population heureuse d’accueillir LANALA ASSURANCES VIE, cette nouvelle compagnie qui arrive avec des produits innovants et qui intègre le digital dans ses procédures pour rendre plus facile la souscription de l’assurance vie à ses souscripteurs.

Lanala Assurances Vie est une société d’assurance qui se distingue des autres compagnies par des avancées technologiques qui sont entre autres :

– Une équipe de souscripteurs mobiles mise à votre disposition pour vos besoins d’assurance (équipée de tablette et d’imprimante mobile).

– La Possibilité de joindre votre conseiller en assurance à tout moment ;

-Un espace dédié pour la vérification de l’authenticité de vos contrats, vos garanties, ainsi que les dates d’échéances, et autres informations sur leur site internet www.lanala-assurances.com

-La Consultation de vos contrats, de vos cotisations, déclaration de vos sinistres et le suivie de leur avancement par votre téléphone grâce à leur application Lanala mobile

-Règlement de vos contrats et paiement de vos cotisations via Orange Money et Mobile Money

-Le Paiement des sinistres dans les délais raisonnables.

-Une équipe jeune et dynamique à votre écoute.

LANALA ASSURANCES VIE, en plus d’intégrer fortement le digital pour faciliter toutes ses procédures, est une compagnie avec un business model, novateur, mais aussi beaucoup plus citoyen; eu égard au fait qu’elle ait créée plus de 300 emplois directs pour lutter contre le chômage, et permis à un nombre impressionnant de jeunes étudiants de toucher du doigt le monde professionnel des compagnies d’assurances à travers son lancement en pompe.

Le groupe Lanala Assurances SA, apporte un nouveau souffle sur le marché guinéen avec sa jeune et dynamique équipe, au-delà de ces produits novateurs. Son Directeur General Monsieur Bernard Goumou, a un objectif qui lui tient personnellement à cœur, celui de donner des opportunités durables à la jeunesse guinéenne, en leur offrant des emplois .Grace à ces deux compagnies Lanala Assurances IARDT (non vie) et Lanala Assurances Vie

Le groupe Lanala a une participation significative dans l’économie guinéenne par le paiement des impôts et taxes qui sont les leviers du développement économique et social que nous ambitionnons tous

LANALA ASSURANCES VIE, n’est pas seulement un système digital de facilitation de procédures mais c’est aussi des produits d’assurances très novateurs avec des primes modérées en fonction de vos besoins avec pour objectifs d’en faire bénéficier les couches les plus vulnérables de la société. Ce sont:

– Lanala Tina Etudes (Assurance éducation scolaire)

– Lanala Retraite (Assurance prévoyance retraite)

– Lanala Calissi (Assurance Mixte Epargne)

– Lanala Soutoura (Assurance Temporaire Décès)

-Lanala Epargne (Assurance Epargne)

-Assurance indemnité Fin de Carrière

-Prévoyance Décès Groupe

-Assurances Retraite Complémentaire

-Assurance Décès Groupe Emprunteurs

C’est grâce a toutes ces innovations et à la qualité de leurs services qu’ils ont été nominé première compagnie digitale de guinée en 2019.

Enfin, c’est tout heureux que nous avons pris part au lancement de LANALA ASSURANCES VIE, à qui nous souhaitons succès et prospérité.