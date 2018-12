Lancement du bitumage de la voirie urbaine de Labé : ce que Alpha Condé a dit du Fouta

En séjour à Labé dans le cadre du lancement des travaux de bitumage de 15Km de la voirie urbaine de Labé, le président de la République Alpha Condé a, dans son discours de circonstance tenu durant environ 40 minutes en présence d’une foule nombreuse, fait la part belle et comme toujours aux nombreuses promesses qu’il a annoncées en faveur des organisations de femmes et de jeunes pour leur autonomisation. Tout en exprimant sa volonté de valoriser les secteurs de l’élevage, de l’agriculture et du commerce, le président Alpha Condé a, en outre, annoncé la mise en place d’unités industrielles à l’intérieur du pays.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a tenu à mettre un accent, dans son allocution, à la foi et au caractère fondamentalement religieux du Fouta et de ses habitants.

« Le Foutah est une région très religieuse. Donc ici, les gens savent que c’est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu donne le pouvoir à qui il veut et il enlève quand il veut. Alors quand on croit en Dieu et qu’on a foi en son destin, on ne craint rien et on n’a pas besoin de la violence. La preuve est que la première République m’a condamné à mort par contumace. Tout le monde sait que j’ai gagné les élections présidentielles en 1993. Mais, j’ai dis que je ne veux pas gouverner des cimetières. Je suis venu travailler pour des hommes. Si j’envoie une partie d’entre eux au cimetière, pour qui je vais gouverner. Donc, j’ai pris mon avion et je suis parti à Paris. Parce que je ne voulais pas marcher sur des cadavres. La deuxième République m’a mis en prison mais voilà que je suis président. Donc, c’est la volonté de Dieu. Personne ne peut aller contre cela », a-t-il déclaré.

De là, le président s’est rendu au quartier Konkola où il a officiellement lancé les travaux de bitumage de la voirie urbaine de Labé avant de mettre le cap sur Pita et Dalaba où il est attendu pour le lancement officiel des travaux de bitumage de la voirie urbaine de ces localités respectives.