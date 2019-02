Lancement officiel du site internet de la diaspora guinéenne à Conakry, 22 février 2019

Le Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger (MAEGE) a reçu le soutien du fonds de l’OIM pour le développement (IOM Development Fund) et de la Coopération Belge au Développement, pour la création et la conception d’un site internet dédié à la diaspora guinéenne. Le site internet est administré par la Direction des Guinéens de l’Étranger (DGE), une des directions du Ministères des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger.

Conçu et réalisé par la Société Skylard Group, le site internet http://diasporaguinee.gov.gn/ vise à favoriser la communication et le partage d’informations entre la Direction des Guinéens de l’Étranger (DGE) et la diaspora guinéenne. Il est le Portail Officiel des Guinéens de l’Étranger et contient des informations générales sur le pays, les besoins en ressources humaines (compétences), les projets et initiatives développés, les activités de la DGE ainsi que des conseils à l’investissement sont autant d’informations désormais à la portée des ressortissants Guinéens résidant à l’étranger.

Plus précisément, il répond aux exigences ci-dessous :

Être un espace de présentation de la DGE et ses partenaires ;

Comporter une base de données des compétences de la diaspora guinéenne ;

Présenter une base de données des services publics et privés traitant des questions d’assistance socioéconomique et professionnelle en République de Guinée ;

Renseigner sur les opportunités/besoins disponibles par région ;

Proposer un portail pour les projets et initiatives des guinéens de l’étranger ;

Permettre la diffusion d’informations, d’actualités et de contenus divers sur l’avantage d’investir en Guinée ;

Contenir un agenda en ligne facilement utilisable pour mettre à jour régulièrement les activités, ateliers, événements, rencontres… en rapport avec les guinéens de l’étranger ;

Offrir aux internautes la possibilité de télécharger rapidement certains documents et faciliter la correspondance via email ou autres canaux de communication avec la Direction.

À travers ce site, les informations suivantes seront mises à la disposition de la diaspora :

Le climat des affaires en Guinée ;

Les perspectives d’investissement productif ;

Les procédures d’investissement ;

Les projets en cours (ceux initiés par le Gouvernement et par d’autres acteurs –diaspora, entreprises privées, etc.) ;

Les projets à la recherche d’investissement (initiatives des associations, coopératives locales, membres de la diaspora) ;

Un répertoire des besoins de l’État et du secteur privé en ressources humaines et financières ainsi que des créneaux porteurs susceptibles d’être satisfait par les membres de la diaspora.

La cérémonie de lancement du site internet a eu lieu le 22 février 2019 au Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger en présence de :

Mr Mamadi TOURÉ (Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger),

Mr Lansana KOMARA (Ministre de l’Enseignement Technique de la Formation Professionnelle de l’Emploi et du Travail),

Matthias Veltin (Ambassadeur d’Allemagne en Guinée),

Mr Jean Michel SOUAREZ (Chargé d’Affaires à l’Ambassade de Belgique en Guinée),

Mr Christoph PELZER (Chargé d’Aide et de Coopération Internationale Fonds fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique à la Délégation de l’Union européenne en Guinée),

Les Représentants du Ministre de la Jeunesse, des Ambassadeurs du Maroc et de Côte – d’Ivoire et les Cadres du Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

DGE: YOULA Amara Junior: amarajunior84@gmail.com : +224 628 24 46 57

DGE: BALDE Mariame Ciré: mariamacireb80@gmail.com : +224 622 31 41 83

OIM: DIALLO Moustapha: moudiallo@iom.int : +224 628 93 38 89