L’ancien capitaine du Syli Espoir, Désiré Yao rejoint sa dernière demeure

Mort dans un accident de la circulation survenu au petit matin d’hier lundi 14 janvier 2019 à Balandougou, sur la nationale Boffa-Boké, le désormais vice-capitaine du Wakriya AC a rejoint sa dernière demeure ce mardi 15. Désiré Yao repose au cimetière de Cameroun, à Conakry.

Peu avant, sa dépouille a eu droit à un symposium tenu au Palais des sports où des hommages ont été rendus au défunt footballeur qui était en même temps le capitaine du Syli Espoir (U23).

Après la prière mortuaire à la mosquée Fayçal, le corps a été accompagné à sa dernière demeure sous l’œil impuissant des parents, amis, connaissances et anciens coéquipiers en plus des autorités du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, et de la Fédération guinéenne de football.