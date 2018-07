L’ancien ministre K² : pourquoi je ne suis pas frustré après mon limogeage

Débarqué du gouvernement, l’ancien ministre Ibrahima Kalil Konaté se dit réconforté par le fait qu’il soit remplacé par un autre militant du RPG Arc-en-ciel ayant le même parcours que lui dans le parti. Il a fait cet aveu ce samedi 14 juillet au siège du parti à Gbessia à la faveur de l’assemblée traditionnelle. Lisez sa déclaration !

«Je voudrais faire un témoignage en présentant un monsieur qui n’est, certes, pas beaucoup connu par les militants de Conakry. Mais, les responsables du parti le connaissent très bien. Il s’agit du ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Mory Sangaré. Je rappelle qu’il a sérieusement souffert comme moi dans le RPG. Il a été humilié à Pita et malmené à Labé. Ce qui m’a réconforté après mon départ du gouvernement, c’est le fait que c’est un RPGiste qui m’est succédé. Sinon, j’allais me formaliser si mon poste se trouvait dans les mains d’une autre personne qui n’avait pas souffert dans le parti comme moi. Mais M. Sangaré et moi, avons les mêmes parcours dans le parti. Mon frère Sangaré, au nom du RPG, au nom du chef de l’Etat Alpha Condé, je suis à votre entière disposition pour la bonne marche de l’Education nationale», a-t-il lancé à l’endroit du nouveau ministre de l’Education, Mory Sangaré.