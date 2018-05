L’Association des Journalistes de Kankan (AJK) célèbre en différé la Journée Internationale de la liberté de la presse !

C’est ce samedi 05 Mai 2018, que la journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée en différé à Kankan. Cette commémoration sous la houlette de l’Association des Journalistes de Kankan (AJK), a connu plusieurs activités dont une conférence débat animée dans la matinée, par Amadou Timbo Barry correspondant local de Guineenews.

Avec le thème : Liberté de la presse et les défis de l’heure, le conférencier après avoir survolé l’historique de cette journée, a évoqué le contexte guinéen de cette célébration avant de décliner les défis majeurs de la presse guinéenne en général et celle de Kankan en particulier.

Parlant des défis, M. Barry s’est surtout focalisé sur la formation et le respect de l’éthique et de la déontologie du métier de journalisme. « En tant que dépositaire du quatrième pouvoir, les journalistes doivent incarner le respect. Ce qui suppose une formation adéquate et un exercice du métier dans les règles de l’art c’est-à-dire qui respecte l’éthique et la déontologie » a-t-il indiqué.

Dans les débats, El hadj Fodé Bangaly de la RTG en même temps point focal de la Haute Autorité de la Communication (HAC) à Kankan, n’a pas manqué de rappeler la noblesse du métier de journalisme qui exige aux uns et aux autres plus de responsabilité dans son exercice.

C’est la bibliothèque du centre de lecture Américain qui a servi de cadre à cette conférence qui a été boudée par la quasi-totalité des autorités administratives, politiques, judiciaires et même sécuritaires de Kankan. Alors que tous ont reçu des invitations, seule le Préfet Aziz Diop s’est excusé et s’est fait représenter par le Directeur Préfectoral de la Jeunesse Lamine I Kaba.

La célébration de la journée internationale de la liberté de la presse en différé à Kankan, se poursuivra dans la soirée par un match de gala qui mettra au prise les équipes de football de la presse locale à celle des Forces de Défense et de Sécurité de Kankan au stade du lycée 3 Avril. Et le clou final des festivités est prévu cette nuit dans un restaurant de la place où un diner sera offert aux hommes et femmes de médias de Kankan.