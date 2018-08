LCD: Horoya, 2ème de la poule C après la victoire du WAC

Le Horoya AC s’est s’imposé face à l’AS Togo Port 2- 1 ce vendredi 17 août au stade du 28 septembre. Ceci, à la faveur de la 5ème journée de la ligue Africaine des champions.

Crédités d’une bonne entame de cette rencontre, les rouges et blancs de Matam ont fait l’essentiel malgré certaines imperfections enregistrées, notamment le manque de lucidité devant le but adverse à l’image du penalty raté de Mensa Frebo et d’autres occasions obtenues au cours de ce match.

Cette performance permet au club guinéen de se rapprocher d’une qualification et reprend provisoirement la 2ème place au classement. Les buts guinéens ont été inscrits aux 11ème et 59ème par Ocansey Mandela et Bolaji Simon.

En mauvaise posture depuis le début de ces phases de poule, les Togolais n’ont pu sortir la tête de l’eau encore ce soir face à leurs bourreaux du match aller (1-2). La détermination et l’envie des visiteurs n’ont pas suffit même avec l’égalisation obtenue grâce au capitaine Ablamvi Djadja à la 51ème. C’est avec ce score de 2 buts à 1 que les deux équipes se sont quittées.

Cette victoire précieuse permet donc au Horoya AC de se relancer dans la course à la qualification. Quant à l’AS Togo Port, cette autre contreperformance met un terme à ses chances de qualification… donc éliminé de cette ligue des champions.

Il faut par ailleurs souligner que dans l’autre match de la pouke C, le WAC de Casablanca a assuré sa qualification en battant le Mamelodi Sundowns d’Afrique du sud (1-0). En Afrique du sud mardi 21 août, le Horoya de Conakry n’aura besoin que d’un nul pour s’adjuger le deuxième ticket qualificatif de la poule.