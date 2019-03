Le Centre Johns Hopkins demande des propositions pour mener une enquête dans le cadre du projet Breakthrough ACTION,

TERMES DE REFENCES

<< ENQUETE CONNAISSANCES, APTITUDES ET PRATIQUES (CAP) LIEES AUX COMPORTEMENTS DE SANTE>>

Date de publication : Vendredi, 22 mars 2019

Délais de publication : Lundi, 08 avril 2019 (17h00 GMT)

INTRODUCTION

Cette annonce est une demande de propositions du Centre pour les Programmes de Communication de Johns Hopkins dans le cadre du projet Breakthrough ACTION, pour mener une enquête afin d’explorer les facteurs (connaissances, attitudes, et pratiques) associés à des comportements prioritaires en Guinée, en particulier sur le paludisme, la planification familiale/santé reproductive (PF/SR) et la santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI).

CONTEXTE DU PROGRAMME

Breakthrough ACTION est un projet mondial de cinq ans, financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Il est conçu pour renforcer la capacité des organisations dans les pays en développement à concevoir et à mettre en œuvre des programmes de Changement Social et de Comportement (CSC) à la pointe de la technologie. Le projet mondial est mis en œuvre dans plusieurs pays avec l’assistance technique du Centre des Programmes de Communication de Johns Hopkins, Save the Children, ideas42, ThinkAction, et Camber Collective.

La recherche confirme le rôle positif des interventions de CSC dans l’augmentation du comportement positif lié à la santé reproductive, maternelle, et infantile. Elle vise également à comprendre les attitudes, perceptions, et les pratiques actuelles permettant d’informer la stratégie de CSC. Cette étude se basera sur des recherches existantes et utilisera une enquête pour mesurer les comportements prioritaires et une gamme d’attitudes et de croyances qui peuvent influencer ces comportements. Les analyses statistiques des données permettront d’identifier les relations indépendantes d’attitudes et de croyances spécifiques avec chacun de ces comportements. Ces résultats éclaireront les futures programmations de CSC. Les régions spécifiques incluses dans l‘enquête seront identifiées par le Centre des programmes de communication de Johns Hopkins, en collaboration avec le Ministère de la Santé et autre parties prenantes.

L’objectif principal de cet appel ‘offre est de mener une enquête auprès d’un échantillon d’individus dans certaines zones de programme en Guinée. L’intervention se déroulera sur plusieurs niveaux dont le niveau communautaire, le niveau régional et le niveau national.

La demande comprend les activités clés suivantes :

Revoir la conception et le protocole de l’enquête ;

Recruter des agents de terrain et les convoquer pour une formation facilitée par Breakthrough ACTION ;

Faciliter la procédure de recrutement de participants individuels selon la méthodologie d’échantillonnage du protocole d’étude ;

Recueillir les données en utilisant un questionnaire structuré via des outils de collecte de données mobiles, selon le protocole d’étude approuvé ;

Traiter les données collectées ;

Soumettre l’ensemble des données brutes et apurées au projet Breakthrough ACTION Guinée.

Cet appel d’offre vise à déterminer la capacité de diverses agences, cabinets d’études et consultants individuels en Guinée à mener la recherche conformément aux termes de références et au protocole élaborés à cet effet. Les capacités seront évaluées en fonction des critères d’évaluation des propositions énoncés à la fin de ce document. L’attribution du contrat sera faite en conséquence.

BUT DE L’ENQUÊTE

Le but de cette étude est une meilleure compréhension des connaissances, croyances, et pratiques actuelles liées aux comportements des populations sur le paludisme, la planification familiale/santé de la reproduction (PF/SR) et la santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI) dans certaines zones du programme en Guinée.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ENQUÊTE

Les objectifs spécifiques de l’enquête sont de déterminer les facteurs conceptuels et individuels liés :

Aux femmes enceintes qui assistent aux visites prénatales

Aux mères qui allaitent exclusivement pour six mois après la naissance

À l’utilisation des compléments alimentaires pour les enfants âgés de 6 à 24 mois

Aux parents qui suivent les vaccinations de leurs enfants de moins de deux ans

Aux femmes (ou leurs partenaires) qui utilisent les méthodes contraceptives modernes pour éviter la grossesse à moins de 24 mois après une naissance vivante

L’étude va aussi nous permettre de déterminer ce qui devraient être les principaux programmes destinés à promouvoir des comportements de santé reproductive, maternelle, et infantile en Guinée.

RESPONSABILITÉS DU CABINET/CONSULTANT

Le cabinet/consultant retenu sera responsable des activités suivantes :

Traduire tous les outils de collecte de données (par exemple, le questionnaire, les fiches de consentement, les scripts de recrutement) en français et dans les langues locales pertinentes des zones d’études de la Guinée.

Fournir les procédures écrites, des règles, et des normes sur la collection de données et le processus de saisie des données pour leur équipe de recherche (chercheurs, superviseurs, gestionnaires de données, etc.) pour examen et approbation par Breakthrough ACTION.

Soumettre et présenter le protocole (développé par Breakthrough ACTION) au comité d’éthique local en Guinée pour obtenir son approbation.

Recruter des agents enquêteurs qui ont une expérience prouvée dans la collecte des données mobiles.

Convoquer l’équipe des enquêteurs et de superviseurs pour une formation de plusieurs jours sur la collecte de données, qui sera facilitée par le personnel de Breakthrough ACTION.

Organiser la logistique pour la formation du personnel d’étude.

Recommander une plateforme électronique pour la collecte de données mobiles sur la base du contexte local et approuvée par Breakthrough ACTION

Entrez le questionnaire dans la plateforme approuvée par Breakthrough ACTION

Prétester l’application de collecte mobile sur la base des outils de collecte élaborés par Breakthrough ACTION à cet effet.

Faire les dernières modifications à l’application de collecte, basées sur les résultats du prétest et approuvées par Breakthrough ACTION avant la collecte des données.

Prétester les questionnaires d’enquête dans le cadre de la formation du personnel de terrain et proposer des révisions mineures basées sur des observations du pré-test, la connaissance des langues locales, ou le contexte culturel.

Participer aux réunions périodiques de suivi et évaluation avec l’équipe de Breakthrough ACTION.

Fournir des bases de données complètes avec des noms et libellées de variables, des codes et étiquettes des valeurs conformément au questionnaire. Mettre à jour au besoin selon les commentaires du personnel du projet Breakthrough ACTION.

Mener l’enquête (dates de collecte des données finales à définir avec le personnel de Breakthrough ACTION).

Fournir tous les produits livrables comme indiqué ci-dessous.

LIVRABLES

Les produits suivants seront livrés au projet Breakthrough ACTION :

Un plan de travail final approuvé par l’équipe Breakthrough ACTION.

Les copies électroniques finales de tous les outils de collecte de données (par exemple, le questionnaire, les fiches de consentement, les scripts de recrutement) en anglais, en français et dans les langues locales pertinentes.

La copie électronique des procédures écrites, règles et normes pour l’équipe de recherche, comme indiqué ci-dessus.

Documentation d’achèvement de la formation en éthique de la recherche sur les sujets humains de l‘Initiative de formation institutionnelle concertée, approuvée par l’Université Johns Hopkins, pour tous les agents de collecte de données et les superviseurs.

Un rapport de terrain résumant la formation du personnel de terrain, les pré-tests, la collecte, et le traitement des données.

Un rapport de terrain décrivant tous les évènements ou circonstances inhabituels ou imprévus qui ont émergé lors de la collecte des données.

Formulaires de consentement remplis de tous les participants de l’étude.

Bases de données brutes, propres et désidentifiées, à l’aide du logiciel statistique Stata 11 (ou supérieur). Les bases de données comprendront des étiquettes de variables et des étiquettes de valeurs, selon les directives de Breakthrough ACTION.

PREPARATION ET SOUMISSION DES OFFRES

Format des offres

Sauf indication contraire dans les instructions ci-dessous, toutes les propositions doivent être présentées dans le format suivant :

Interligne simple

Police minimale de 12 points (en Times New Roman ou Arial).

Les numéros de page et le nom du soumissionnaire sur le coin inférieur droit de chaque page, en commençant par Proposition Complète (Section 2 ci-dessous).

Organisation des offres

Toutes les propositions doivent inclure les sections suivantes :

Lettre d’accompagnement (ne doit pas dépasser 1 page) Une lettre d’accompagnement signée par le responsable du cabinet de soumission. La lettre doit contenir le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone et d’autres coordonnées pertinentes du soumissionnaire. Proposition Complète (ne doit pas dépasser 10 pages) Introduction : Un bref aperçu de la mission tel que compris par le soumissionnaire et un bref énoncé de l’approche technique globale du soumissionnaire. Proposition technique détaillée : Un plan détaillé pour l’accomplissement des tâches décrites dans la portée des travaux, y compris une description :

Plan pour répondre aux exigences d’échantillonnage ;

Processus de recrutement du personnel d’enquête ;

Plan de formation pour les équipes de terrain ;

Plans d’urgence en cas de problèmes sur le terrain, par ex. mauvais temps ;

Procédures de saisie des données ;

Plan de suivi de la collecte ;

Procédures visant à assurer le contrôle de qualité des données. Déclaration de capacité : Contexte et autres informations pertinentes qui qualifient le consultant / l’agence pour entreprendre une telle mission. Expérience avec des projets similaires et les techniques spécifiées ci-dessus devraient être fournies. Le soumissionnaire doit également indiquer les membres du personnel affectés à ce projet et leur expérience et formation pertinente. Justification budgétaire : La justification budgétaire doit expliquer comment chaque poste budgétaire a été établi. (Le budget réel sera fourni en annexe.) La justification des tarifs devra prévoir un descriptif du mode d’estimation des coûts. Des points seront attribués en fonction de la précision du budget, de sa justification, ainsi que du caractère raisonnable des coûts estimés. Le CCP préférant attribuer un contrat à prix fixe, les soumissionnaires devront s’assurer que leur offre chiffrée constitue le reflet ferme et raisonnable de tous les coûts associés à la mise en œuvre de l’évaluation du programme proposé.



Annexes Un calendrier pour l’achèvement des principales activités, y compris les personnes responsables de chaque activité, les dates d’achèvement et un calendrier des produits livrables. Un budget détaillé (au format MS Excel) pour compléter les activités proposées dans le cadre de la proposition technique. Le budget inclura (mais n’est pas limité à) les coûts de :

Gestion du cabinet ;

Formation de l’équipe de terrain ;

Rémunération du personnel de terrain ;

Transport ;

Fournitures ;

Collecte et traitement des données. Les CV/parcours des principaux membres du personnel participant à l’étude. Références : Une liste de trois clients (anciens ou actuels) pour lesquels un travail similaire a été effectué, ainsi que leurs adresses mails et numéros de téléphone. Cette liste aussi devra inclure, pour chaque client, une brève description des travaux réalisés, les dates auxquelles ils ont été accomplis et les informations de contact des références mentionnées. Tout autre document qui pourrait aider l’équipe d’examen à évaluer la proposition soumise par le soumissionnaire.



SOUMISSION DES OFFRES

Les propositions complètes (copie électronique) doivent être soumises au plus tard le lundi, 08 avril 2019 à 17h00 (GMT) par courriel à: Natalie Tibbels <ntibbel1@jhu.edu>, Antoine Dopatokpa <dopatokpa@jhuccpguinea.org>.

La copie de la soumission doit aussi parvenir sous plis fermés (dans une seule enveloppe de format A3) au bureau de Breakthrough Action Guinée, Immeuble Kalinko, sise Cité Ministérielle, Commune de Dixinn. La soumission en copie dure doit avoir la mention en objet « Enquête KAP-GA Guinée ».

Les soumissionnaires peuvent poser des questions entre le lundi, 25 mars 2019 et le Vendredi, 05 avril 2019 (17h00 GMT). Breakthrough ACTION répondra aux questions de tous les soumissionnaires avant le Vendredi, 045 avril 2019 (17h00 GMT).

Breakthrough ACTION se réserve le droit d’ajouter ou de supprimer des informations, ou de modifier le contenu de la présente demande pendant la période de préparation des propositions. Breakthrough ACTION se réserve le droit de modifier la date spécifiée pour la soumission de la proposition. Breakthrough ACTION se réserve le droit de ne pas accorder de prix s’il le souhaite, pour quelque raison que ce soit.

Toutes les propositions soumises constituent des offres fermes et ne peuvent être retirées pendant une période de 90 jours après leur soumission. Il est entendu que les soumissionnaires assument le coût de la préparation et de la soumission des propositions.

ÉVALUATION DES OFFRES ET SÉLECTION DU CABINET / CONSULTANT

Breakthrough ACTION établira une équipe d’examen technique pour évaluer toutes les propositions en fonction des critères suivants :

Approche technique : la proposition reflète un plan logistique assurant la collecte d’informations de manière appropriée, efficace, de haute qualité et conforme à l’éthique.

Capacité : L’équipe sera en mesure de gérer et de contrôler les processus logistiques et financiers de la collecte de données et de maintenir une qualité et des normes élevées. (Documents de référence : proposition de travail sur le terrain, capacité de l’entreprise, description des membres de l’équipe, CV du chef d’équipe).

Expérience : L’équipe possède une vaste expérience dans la collecte de données quantitatives ainsi qu’une expérience dans les sujets abordés dans cette étude. (Documents de référence : capacité de l’entreprise ou de l’équipe, CV du responsable, description des membres de l’équipe)

Budget : que le budget remis reflète les prix et les coûts raisonnables et nécessaires et qu’il comprend tous les éléments nécessaires à la collecte des données. (Documents de référence : budget, justification budgétaire)

Breakthrough ACTION prévoit d’attribuer le contrat au soumissionnaire qui offre le meilleur rapport qualité-prix, le coût et tous les autres facteurs pris en compte. Breakthrough ACTION se réserve le droit de rejeter toutes les propositions reçues et de n’attribuer aucun contrat à la suite de cette demande. Breakthrough ACTION ne paiera pas ni ne remboursera le cabinet/consultant pour les propositions soumises. Il est prévu que le contrat soit attribué au plus tard le 30 juin 2019. Le soumissionnaire retenu doit être en mesure de commencer les travaux dès la signature du contrat. Breakthrough ACTION s’attend à ce que tous les livrables soient soumis au plus tard le 30 septembre 2019.