Le CFPB récompense les 45 lauréats des promotions 2017-2018

La Délégation guinéenne du Centre de Formation à la Profession Bancaire de Paris (CFPB) a récompensé les 45 lauréats des promotions 2017-2018, dans un réceptif hôtelier de Conakry, sous la présidence du président de l’Association Professionnelle des Banques (APB), Guy Laurent Fondjo qui avait à ses cotés, la représentante de ce centre en AfriqueSubsaharienne, Mme Laëtitia Tartour et le Président de l’AS de Banque, Thierno Oury Diallo.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence des directeurs généraux et adjoints de plusieurs institutions, du Secrétaire exécutif de l’ l’Association professionnelles des institutions de microfinance en Guinée (APIM-G), Ahmadou Sow et le Secrétaire permanent de l’APB, Adama Mbaye, les responsables Ressources humaines et Formation des banques et institution de microfinance (IMF) ainsi que les intervenants dans la formation.

Dans son mot de bienvenue, Mme Tartour a dit que, l’Ecole Supérieure de la Banque accompagne les banquiers depuis plus de 50 ans en France et à l’international dans 25 pays. En plus des banquiers, cette école accompagne également les étudiants qui souhaitent embrasser la carrière bancaire via des formations universitaires en alternance. Des cursus diplômants sont également ouverts pour le secteur de la microfinance (Agent de Crédit et Responsable d’Agence).

A son tour, le Président de l’APB, a tout d’abord remercié le CFPB au nom des directeurs généraux des banques et des IMF pour l’ensemble de son action de formation académique et professionnelle au service de leur profession en Afrique et dans le monde. Il a également remercié les banques et IMF qui consacrent des ressources financières considérables au renforcement des capacités de leur personnel.

Poursuivant, M. Fondjo qui est également l’Administrateur Directeur Général d’Afriland First Bank en Guinée a, félicité les nouveaux diplômés du CFPB tout en saluant leurs efforts de conciliation de leurs occupations professionnelles quotidiennes avec leurs études. Ce qui traduit une forte volonté et une grande capacité d’organisation.

Il a souhaité que les récipiendaires mettent leurs nouvelles compétences au service des structures qui ont supporté les frais de cette formation ; ce qui traduit un bon retour sur investissement.

Le président de l’APB a demandé au CFPB de poursuivre l’adaptation de sa formation aux défis et enjeux de la banque d’aujourd’hui et de demain, marqué par l’irruption de la monnaie électronique et de la digitalisation incontournable au sein des économies africaines.

Enfin, il a annoncé que, « notre association va instituer le prix APB pour récompenser l’excellence en Guinée ».

Avant la remise proprement dite, l’honneur est revenu au Délégué national, Lamarana Sadio Diallo, Directeur général du Crédit rural de Guinée (CRG-SA) et président de l’Association professionnelles des institutions de microfinance en Guinée (APIM-Guinée) a développé le panorama de son centre en Guinée.

Au cours de cette présentation, M. Diallo a signalé qu’en 36 ans de présence en Guinée, le CFPB a accompagné 944 personnes ayant obtenu leurs diplômes dont 236 de l’Institut technique de banque (ITB), 113 au Certificat Conseiller Commercial de Banque (CCCB), 251 au Brevet Professionnel de Banque (B.P), 94 au Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP), 24 Agents de Crédit et 22Responsables d’Agence en Microfinance.

Avant de préciser que, la présente remise concerne 11diplômés pour l’ITB 2018 et 34 diplômés en Microfinance, notamment les Agents de crédit et responsables d’agence.

Enfin, le Délégué national a noté que, la prochaine remise concernera, entre autres, les lauréats reçus cette année au BP3, au CCCB et Responsable d’Agence de Microfinance dont les trophées ne sont pas encore disponibles pour respectivement de trois (03) ; de quatre (04) et de douze (12) diplômés.

Jean Pierre OUENDENO