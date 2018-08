Le CGE – USA : La determination et l’innovation pour l’Intégration et la promotion

A peine installé, il entre dans sa phase active. Il n’entend pas être à la marge. Il veut prendre toute sa place dans la promotion de la Guinée. Lui, c’est le Conseil des Guinéens de l’Étranger aux États-unis.

Cette semaine, le Conseil des Guinéens de l’Étranger a connu une grande expansion sur le plan médiatique. Ils sont plus de 500 médias américains et guinéens a avoir relayé en boucle les réalisations du Conseil (http://www.conseildesguineensusa.org/entertainment-arts/500-press-release-report-media-usa-cge-usa/NDLR) en seulement trois mois depuis son élection. À peine né, il a décidé de jouer dans la cour des grands. Avec cette visibilité, le Conseil ouvre un grand portail à la Guinée. Notre pays peut ainsi s’engager sur un parcours qui pourrait lui permettre de décrocher des financements de grands projets de développement pour le bonheur de nos compatriotes. Cette opportunité de médiatisation consolide nos interventions tant sur le terrain que nos excellentes relations avec nos partenaires.

Tout le monde s’accorde à dire que nos organisations doivent se réinventer pour se différencier. C’est pour cela que le Conseil dans sa logique de réunir la communauté guinéenne autour de l’idéal de notre Nation, pose d’ores et déjà des jalons en innovateur, par son authenticité. Il a pour ambition d’être plus compétitif et de défier ses semblables en Afrique et ailleurs. Lorsqu’on parle d’innovation, on pense stratégie, offre marketing, organisation et très rarement management ! Le CGE – USA s’érige avec une grande audace et une forte détermination, afin d’attirer plus d’investisseur en Guinée dans les prochains mois.

Aujourd’hui plus que jamais, le Conseil est déterminé à conserver les acquis et travailler davantage pour améliorer les conditions d’intégration de nos concitoyens aux Etats Unis, mais aussi et surtout attirer beaucoup plus d’investisseurs dans notre pays. Le cap est fixé. Rendez-vous dans quelques mois pour évaluer.

Le site web du conseil: http://www.conseildesguineensusa.org