Le député du RPG de Siguiri, « déçu », présente ses excuses au PUP

Dans un discours, le député Sékou Savané du RPG-arc-en-ciel a lancé des piques au chef de l’Etat sur ses promesses non réalisées en Haute Guinée et a demandé pardon aux militants du parti de l’unité et du progrès.Tel est le constat fait sur place par la rédaction locale de votre quotidien électronique Guinéenews© ce dimanche 15 juillet, à Siguiri.

Triomphalement accueilli par la population, le député uninominal de Siguiri a profité de son discours du haut de la tribune de la Place des Martyrs pour présenter ses excuses aux militants du PUP (parti de l’unité et du progrès), ex-parti au pouvoir.

« Je présente me excuses aux ex militants du PUP à Siguri pour les exactions et pillages dont ils ont été victimes. Ils doivent aussi présentee des excuses pour les tortures et tueries qu’ils ont commises à Siguiri. Nous devons tous faire ça, si nous ne faisons pas ça, ce ne serait pas bon pour le développement de Siguiri », a-t-il souhaité.

Ensuite, il a lancé des flèches à l’evard du chef de l’Etat, Alpha Condé sur les promesses de campagne non réalisées en Haute Guinée.

« Le RPG est ma propre production, je ne peux pas le détruire. Ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas dire la vérité, car celui qui dit que Alpha Condé n’a pas travaillé cela n’est pas vrai. Mais, il nous a été dit que lebarrage de Foumi sera réalisé pour que la Haute Guinée ait l’électricité ; nous avions rappelé ça au chef de l’Etat ainsi que la réalisation du pont devant relier Mandiana et Siguiri et le chemin de fer. Nous avons peur d’être reprochés dans le futur par les personnes dont les biens ont été détruits et les parents tués à cause du RPG », a martelé le député uninominal de Siguiri.

Le retour du député Savané au bercail intervient après un long moment passé à Conakry dans le cadre des travaux à l’Assemblée n ationale.