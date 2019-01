Le diplomate russe ravive la flamme du débat sur un 3ème mandat pour Alpha Condé

Les représentants des missions diplomatiques et consulaires établies en Guinée ont été reçus en audience par le président Alpha Condé à son Palais de Sèkhoutouréya le mercredi 9 janvier 2019. Ces diplomates étaient venus présenter leurs vœux du nouvel an au chef de l’Etat, en présence représentants, d’institutions nationales et internationales, officiers de l’Armée et autres personnalités importantes du pays.

L’honneur est revenu à SEM. Alexandre Bregadze, l’ambassadeur de Russie en Guinée, par ailleurs, doyen des ambassadeurs, de porter la voix de ses pairs dans un discours dont voici la teneur.

« Ça fait presque huit ans que je suis ambassadeur de Russie. Depuis le 29 mars 2011, j’observe le développement de la Guinée, la bonne dynamique de son économie qui ne cesse d’accroitre, avec des chiffres impressionnants. Ces dernières années, on a constaté la croissance entre 10,5% en 2016 et 6,7% en 2018, avec le pronostic de 7% en 2019. Le PIB de la Guinée a augmenté de 8,5 milliards de dollars en 2016 jusqu’à 11,5 milliards de dollars en 2018, avec le pronostic de 12,5 milliards de dollars en 2019.

Connaissez-vous beaucoup de pays en Afrique qui font mieux? Connaissez-vous beaucoup de présidents en Afrique qui font mieux? Soyons objectifs! Soyons réalistes! On est témoin d’une grande réussite de la Guinée et de son président, de son gouvernement dont les jeunes ministres entreront dans l’histoire de la Guinée comme Génération Alpha Condé.

Sous nos yeux, la Guinée devient premier exportateur de la bauxite dans le monde. Sous nos yeux, la Guinée devient le pays le plus électrifié de l’Afrique. D’une année à une autre, on circule mieux sur les routes entre Conakry et les régions guinéennes. La Guinée a obtenu, pour les dix ans à venir, 20 milliards en promesse de financement public et privé au titre du Plan national de développement économique et social lors de la réunion de Paris. Un autre impératif s’impose, il s’agit de la gestion des projets contenus avec la Chine pour une enveloppe de 20 milliards de dollars qui seront investis dans le domaine de l’éducation, des infrastructures, de l’énergie et de l’agriculture.

Pour ces perspectives, il faut de la paix. Parce que sans la paix, il n’y a pas de développement. La paix sociale d’abord. Et encore, un peu de patience pour que les bons résultats dans la macroéconomie se transforment en microéconomie, c’est-à-dire, touchent le plus grand nombre de Guinéens.

Beaucoup de pays dans le monde ont connu l’essor, le relance, et même le boom économique en Amérique, en Europe en Asie, surtout en Asie ces derniers temps. Il faut savoir suivre les notions historiques de ces pays. Il faut savoir saisir le moment, de l’élan, pour le transformer en stabilité économique qui peut garantir la stabilité sociale et politique.

C’est le moment pour la Guinée. Il faut le saisir. Il faut que toute la population guinéenne comprenne que c’est le moment pour manifester l’unité nationale, le patriotisme, pour dire nous aussi, nous pouvons. Oui, vous pouvez, jeunes guinéens. Vous pouvez, chers guinéennes et guinéens. Vous pouvez et vous devez faire avancer ensemble votre beau pays sous l’égide de votre président légendaire qui, en se battant toute sa vie, pour la Guinée démocratique, a été emprisonné, qui a été même condamné à mort. Mais son destin et le destin de la Guinée l’ont conduit, cet ancien président des étudiants africains au pouvoir suprême de la Guinée.

Depuis, la Guinée est devenue une Guinée d’Alpha Condé, la Guinée qui est vraiment en marche aujourd’hui. Et vous, Monsieur le président, vous êtes un exemple-phare pour la jeunesse guinéenne.

Malheureusement, le principe d’alternance qui domine beaucoup de Constitutions dans le monde, mais toutes heureusement, impose la mentalité de revanche: c’est notre tour. Maintenant, c’est nous qui devons diriger le pays. Mais pourquoi si en général tout va bien et la perspective est bonne? Parce que c’est tout simplement notre tour. Et on va s’imposer même par la force, par la violence, par la provocation, par le mensonge. C’est ça, la philosophie qui inspire certaines personnalités pour exécuter dans la lettre, certains articles de certaines Constitutions.

Mais les Constitutions ne sont ni dogme, ni bible, ni coran. Les Constitutions s’adaptent à la réalité. Mais pas des réalités qui s’adaptent aux Constitutions. Même chez les chrétiens, il y a le nouveau testament.

Comme résultats, les activités économiques et sociales avaient été bloquées il n’y a pas longtemps dans ce pays, surtout à Conakry par des mots d’ordre imposés dans la menace et intimidation. Oui, votre Excellence, Monsieur le président, vous avez entièrement raison quand vous dites l’Etat qui est garant de la protection des citoyens et de leurs biens, ne peut pas rester sans réponse. C’est pourquoi les PA ont été créés dans les zones de turbulence pour protéger les populations contre les fauteurs de trouble.

Des mesures ont été prises pour dissocier les manifestants casseurs dans le seul but de semer le désordre. Nous vous soutenons, Monsieur le président. Parce que c’est aussi notre sécurité. C’est aussi nos conditions de travail dans votre pays. Nous soutenons votre appel au dialogue pour aplanir les contradictions politiques sociales.

Nous vous soutenons entièrement quand vous dites il nous reste à relever ensemble les défis dans la fraternité, le respect des institutions et dans un esprit de concorde nationale. C’est surtout important juste après la célébration, le 2 octobre 2018, du soixantième anniversaire de la souveraineté nationale et internationale de la Guinée. Vous avez raison quand vous dites: c’est un événement qui est pour nous tous l’occasion de rendre un hommage exceptionnel aux héros de la cause africaine et aux grandes figures de notre pays.

Vous avez raison quand vous dites: en 1958, tous les leaders politiques de la Guinée avaient surmonté leurs ambitions personnelles pour s’exprimer ne faveur de l’accession du peuple de Guinée à sa souveraineté. Cet exemple de patriotisme reste aujourd’hui pour le peuple guinéen une valeur essentielle pour la consolidation de l’histoire de votre pays.

Je vous citerai encore, Monsieur le président, la Guinée sera ce que nous voulons qu’elle soit. Et je reste convaincu que chacun d’entre nous souhaite le meilleur pour notre pays. Vous avez entièrement raison, votre Excellence Monsieur le président, nous membres du corps diplomatique, nous aussi, nous souhaitons le meilleur pour votre pays.

Bonne chance, votre Excellence! La Guinée a besoin de vous surtout aujourd’hui. Et comme le dit le dicton populaire russe, on ne change pas de chevaux au passage d’un cours de rivière. Actuellement, la Guinée est dans ce passage. Soyez avec elle, cette belle femme. La vie continue ».

Discours transcrit par Mady Bangoura