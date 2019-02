Le Groupe Guicopress fait un important don au ministère de la Ville

Le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire a réceptionné le vendredi 22 février, un important lot de matériels informatiques et bureautiques. C’est un geste du groupe Guicopress à travers sa fondation KPC pour l’humanitaire. La cérémonie de remise officielle a eu lieu dans les locaux de la Direction Nationale de l’urbanisme et de l’habitat en présence des cadres du département et de plusieurs membres de la fondation KPC pour l’humanitaire.

En remettant le matériel au ministre Ibrahima Kourouma, l’Administratrice générale de la Fondation KPC pour l’humanitaire Mme Yansane BintouTouré, a déclaré que ce geste entre dans l’élan de patriotisme du président du groupe Guicopress.

‘’Ce don converge exactement avec les cinq axes stratégiques de la fondation KPC pour l’humanitaire. Aujourd’hui, on a offert 75 cartons de matériels informatiques et 185 cartons de matériels bureautiques. Le don est composé d’ordinateurs, d’imprimantes, de rallonges, d’onduleurs et de fauteuils pour les services qui seront identifiés par le ministère de la Ville», a affirmé Mme Yansane qui ajoute que le choix du ministère de la Ville n’est pas fortuit et qu’il dépend du leadership du chef de département.

De son côté, le ministre Ibrahima Kourouma a, au nom des cadres de son département, remercié tout d’abord le donateur.

«Ce geste est d’une importance capitale pour nous. Comme le dit très souvent le Président de la République, la numérisation, l’informatisation de ce que nous faisons, a un acquis extrêmement important. Parce qu’il nous permet non seulement d’aller vite mais aussi d’avoir la mémoire et la mémoire est infalsifiable. Aujourd’hui, notre ministère travaille pour faire en sorte que nous soyons complètement dans le numérique. Et ce travail ne peut pas se faire sans ces appareils informatiques. Le confort que vous nous offrez n’a pas de prix. Parce que quand vous avez un cadre de vie qui n’est pas décent, vous êtes pressés de rentrer. Mais quand vous travaillez dans le confort, vous devenez plus productifs et performants», a déclaré le ministre Kourouma qui promet que le matériel sera utilisé à bon escient et que les travailleurs de l’intérieur en bénéficieront aussi.