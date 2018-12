Le Groupe United Bank for Africa (UBA) vous souhaite bonne et heureuse année 2019

Chers clients estimés,

Alors que nous entrons dans une nouvelle année, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier d’avoir fait partie de la famille UBA tout au long de l’année 2018.

Au nom de la direction générale et de plus de 15 000 employés du Groupe United Bank for Africa (UBA), je vous exprime notre gratitude pour nous avoir offert la merveilleuse opportunité de vous servir. Votre fidélité et votre soutien ont été essentiels au progrès et au succès de notre banque.

C’est notre désir de toujours mieux vous satisfaire grâce à nos services et produits conçus spécialement pour vous, notre Employeur. Nous nous engageons à constamment simplifier nos processus, rendre nos produits et services accessibles 24h/24 et 7j/7, et rechercher des moyens novateurs pour les améliorer de manière à toujours dépasser vos attentes.

Vous pourrez compter sur nous pour renforcer notre partenariat avec vous en 2019 et au-delà.

Nous vous souhaitons une année 2019 heureuse et prospère.

Sincèrement,

KENNEDY UZOKA

Directeur Général du Groupe