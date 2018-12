Le Lions Club fait un don de véhicules, de motos et d’équipements sanitaires au ministère de la Santé

Les membres du Lions Club de Guinée ont fait un important don de matériels ophtalmiques et de moyens logistiques au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique ce jeudi 27 décembre 2018, à Conakry. C’était en présence du ministre d’Etat, ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique entouré des cadres de son Cabinet.

Le dont est composé de deux véhicules pickups, dix motos, des équipements et produits médicaux pour une valeur marchande de 200.000 dollars, soit 1 milliard 800 millions de francs guinéens. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du Projet SF16-86 des Lions de Guinée financé par le Lions Club International.

Dans son discours de circonstance, la Présidente de la Région 16 du District 403 A1 du Lions Club International, a rappelé la genèse du Lions Club fondé par un assureur en 1917, à Chicago, avec pour vocation d’agir en faveur des couches les plus démunies.

Poursuivant, Dr Hadiatou Baldé, a dressé la chemin combien glorieux parcouru par le Lions Club aujourd’hui présent dans 200 pays, dont la Région 16 qui fait partie du District A1 et réparti en des zones pour 14 Lions Club et 7 Leo Clubs en Guinée, avec environ 1.400.000 membres à travers le monde.

Elle a par la suite informé de la tenue très prochaine de deux événements majeurs pour le pays, à savoir: la Convention Congrès du multi District 403 programméedu 1er au 4 mai 2019. Une rencontre qui mobilisera plus de 1000 participants à Conakry.

Sur la portée de cette manifestation, Dr Hadiatou Baldé a déclaré que pendant cette Convention, la Guinée aura pour la première fois une femme gouverneure du District 403 A1 en la personne de Mme Cissé. Tout un privilège pour le pays après feu le gouverneur Georges Gandhi Faraguet Tounkara.

Selon les statistiques disponibles, 253 millions de personnes sont aveugles ou atteintes de déficience visuelle à travers le monde entier. Un million de personnes sont affectées par la myopie ou des pathologies nécessitant le port des lunettes. Plus de 75% des cas de cécité sont évitables. Et plus de 89% de ces cas se rencontrent dans les pays en voie de développement.

C’est pour toutes ces raisons que le Lions Club, par la voix de la Coordinatrice du Projet SF16-86, Mariame Tounkara Diallo, se fixe pour objectif reste de prévenir la cécité évitable et améliorer la qualité de vie des aveugles et malvoyants

« Ces équipements serviront aux structures sanitaires de l’intérieur du pays, dont celles de la Haute Guinée et de la Guinée Forestière où le Lions Club investit depuis 2012, notamment à travers l’équipement en matériels roulants et mobiles, ainsi que l’équipement de pointe pour l’opération de la cataracte », a-t-elle expliqué, avant d’ajouter que les Lions de Guinée ont la ferme volonté d’étendre leurs actions sur les autres régions du pays afin d’offrir, justifie-t-elle, des services de soins oculaires complets et de qualité de façon durable, en soutien aux efforts louables déployés par le gouvernement et les services déconcentrés

Le Point focal de la Santé oculaire, Pierre Louis Lamah, après avoir égrené les innombrables efforts du Lions Club de Guinée et salué avec déférence les résultats auquel est parvenu le Projet SF16-86, a indiqué que les deux véhicules 4×4 qui font l’objet de présentation ce jour seront destinés l’un au service ophtalmologique de Nzérékoré et l’autre pour le service ophtalmologique de Siguiri.

Alors que les dix motos seront affectées aux services ophtalmologiques de district des régions sanitaires de Kankan, Faranah et Nzérékoré. « Ces matériels seront utilisés dans le cadre de stratégies avancées de la chirurgie de la cataracte et d’autres maladies d’yeux en faveur des communautés rurales et des malades les plus démunis », a-t-il indiqué.

S’agissant des équipements ophtalmiques de consultation, il a indiqué que ceux-là seront destinés à la création des unités ophtalmologiques à Lola et Yomou en vue, dit-il, de rendre ces unités plus près des malades. Le don comprend également un appareil de champ visuel qui, quant à lui, est destiné au service ophtalmologique de Kankan.

En recevant ce don, le ministre d’Etat, ministre de la Santé et de l’Etat Public a salué les efforts sans cesse croissants des généreux donateurs dont le geste vient allonger la liste des actions jusque-là menées par le Lions Club Guinée pour le bénéfice des populations guinéennes.

Cette action s’inscrit en droite ligne dans la fidélité à sa vocation, puisque le Lions Club œuvre sur 5 domaines d’action, notamment la vue, le diabète, la malnutrition, le cancer infantile et l’environnement.