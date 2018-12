Un responsable du ministère de la Justice a confié à Guineenews que son département vérifiait actuellement les propos jugés « régionalistes et ethnocentriques » attribués aux responsables des coordinations de la Basse-Guinée et d’Haali Poular, ElHadj Sekouna et d’Elhadji Saïkou Yaya.

« Les propos des deux responsables sont en train d’être vérifiés. S’ils sont confirmés, une procédure judiciaire sera déclenchée contre eux comme l’a indiqué le ministre à l’Assemblée nationale », nous a confié Sékou Keita, conseiller chargé de la communication du ministre de la Justice.

Mardi, devant les députés à l’Assemblée nationale, le ministre de la Justice a indiqué qu’il a demandé au Premier ministre la vérification des propos des deux chefs communautaires. « On fera convoquer le Kountigui pour l’interroger. Et parallèlement, monsieur Yaya Barry qui est à Haali Pular et qui a aussi tenu des propos incendiaires, sera également convoqué pour interrogation. Il faudrait savoir ce qu’on veut dans ce pays », a dit le ministre de la Justice devant les députés.

En marge de la rencontre des ressortissants de la Basse Côte, le 1er décembre à Dubréka, convoquée par lui-même, Elhadj Sékhouna a invité les citoyens de sa régionà ne pas vendre aux « étrangers » plus de quatre parcelles de terre.

Quant à Elhadj Saïkou Yaya Barry de la coordination Haali Pular, il a récemment fait une sortie dans laquelle il appelle les ressortissants de sa communauté à la résistance face aux violences commises par les forces de l’ordre à Ratoma.

Tokpanan Doré