Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la dynamique de la relance des sports universitaires

Redynamiser les activités physiques et sportives dans les institutions d’enseignement supérieur, former des talents qui pourront représenter valablement la République de Guinée au niveau sous régional et africain, sont entre autres les objectifs visés par le Ministre Abdoulaye Yéro Baldé, depuis sa nomination à la tête du Département.

En effet, le Ministère organise depuis 4 ans les jeux universitaires de Guinée à travers la Direction Nationale du Sports universitaires en collaboration avec toutes les Institutions d’Enseignement Supérieur du pays.

Aujourd’hui, après 33 ans d’absence, la République de Guinée prend part à la 9ème édition des jeux universitaires africains qui ont démarré ce lundi 02 juillet dans la ville de Mekele en Ethiopie.

Représentée par l’Université Julius Nyerere de Kankan, équipe championne des jeux universitaires de Guinée, notre pays participe à cette compétition multi disciplinaires qui regroupe 35 équipes universitaires du continent.

La délégation guinéenne composée de hauts cadres du Ministère dont le Directeur National du Sports Universitaires, M. Maurice Togba Haba, Mme Touré Soua Doré ainsi que l’ensemble de joueurs de l’équipe a pris part au défilé organisé ce dimanche 1er juillet 2018 à l’occasion de la cérémonie d’ouverture au Tigray Stadium de Mekele. Ensuite, le calendrier des matchs a été communiqué à toutes les équipes participantes.

L’équipe universitaire de la République Guinée a disputé son premier match contre l’Université d’Adigrat ce lundi 02 juillet à 16h (Heure locale) et 13h à Conakry, ensuite son deuxième contre l’Université Kotebe ce mardi 03 juillet à 9h (Heure locale) et 6h à Conakry.

Pour ces deux sorties contre des équipes éthiopiennes, la Guinée s’en sort avec une victoire écrasante de 4 buts à 0 et une défaite avec un score de 3 buts à 1 en faveur de l’Université Kotebe (Ethiopie).

À cette occasion, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdoulaye Yéro BALDE et l’ensemble de son Cabinet félicite toute l’équipe du sport universitaire guinéen et exhorte les joueurs à plus de vigilance et de travail pour vaincre leurs adversaires lors des prochaines rencontres programmées comme suit :

– Jeudi 05 Juillet à 9h (6h à Conakry)

Université Julius Nyerere – Mekele

– Vendredi 06 Juillet à 9h (6h à Conakry)

Université Julius Nyerere – Zanzibar

La fin de la compétition est prévue pour le 06 juillet 2018

Le Service Communication et Relations Publiques/MESRS