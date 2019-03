Le nombre d’internautes chinois a atteint 829 millions fin 2018

Shang Kaiyuan, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de Guinéenews

Selon un rapport publié le 28 février par le Centre d’information du réseau Internet de Chine (CNNIC), le nombre d’internautes chinois s’élevait à 829 millions, dont 817 millions en téléphonie mobile, soit 98,6% du nombre total d’internautes.

Selon le rapport, en décembre 2018, le nombre d’internautes chinois s’élevait à 829 millions, avec une augmentation du nombre de nouveaux internautes de 56,53 millions. Le taux de pénétration de l’internet a atteint 59,6%, soit une hausse de 3,8% par rapport à fin 2017. Le nombre d’utilisateurs d’Internet mobile en Chine a quant à lui atteint 817 millions et le nombre d’utilisateurs de l’Internet mobile a augmenté de 64,33 millions. La proportion des internautes utilisant des téléphones mobiles est passée de 97,5% à la fin de 2017 à 98,6% à la fin de 2018. L’Internet mobile est devenu l’un des canaux d’accès à l’Internet les plus couramment utilisés.

De même, de plus en plus de Chinois sont habitués aux achats en ligne. À la fin de l’année dernière, le nombre d’utilisateurs du commerce en ligne en Chine s’élevait à 610 millions, soit une augmentation de 14,4% par rapport à fin 2017. En outre, les achats de produits à emporter en ligne et la réservation de voyages en ligne deviennent de plus en plus populaires en Chine, chacun de ces secteurs comptant plus de 400 millions d’utilisateurs. En 2018, la première loi sur le commerce électronique dans le domaine du commerce électronique en Chine a été officiellement introduite, un texte qui revêt une grande importance pour la promotion du développement durable et sain du secteur.

Il est également à noter que, même en ce qui concerne la consommation hors ligne, les gens sont de plus en plus habitués à utiliser leur téléphone mobile pour payer : ce mode de paiement a en effet représenté 67,2% de la consommation hors ligne en Chine.

La maturité de la technologie de réseau a aussi stimulé la construction d’un gouvernement axé sur les services en Chine. Ainsi, selon le rapport, le nombre d’utilisateurs de services gouvernementaux en ligne en Chine a atteint 394 millions, soit 47,5% du nombre total des utilisateurs de l’Internet. Le concept chinois de « services gouvernementaux via Internet+ » a vu son développement s’approfondir en 2018. Désormais, les gouvernements à tous les niveaux s’appuient sur des plates-formes de services en ligne pour promouvoir l’intégration en ligne et hors ligne, l’importation en temps réel des déclarations en ligne, la prise de rendez-vous en ligne, les résultats d’examens et d’approbations et d’autres informations, et renforcer la construction d’une plate-forme nationale unifiée pour le partage et les échanges de données, pour simplifier les diverses affaires des citoyens.