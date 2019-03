Le nouvel aéroport de Beijing-Daxing sera mis en service cette année

Bai Yang, journaliste au Quotidien du peuple, Partenaire de Guinéenews.org

Feng Zhenglin, directeur de l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC), a annoncé lors d’une interview avec des journalistes lors du « Canal des représentants » de l’Assemblée populaire nationale que, le nouvel aéroport de Beijing -l’aéroport international de Daxing- sera achevé le 30 juin de cette année et entrera en service avant fin septembre.

Par ailleurs, selon la dernière édition des « demandes de permis de transport aérien international » publiée en mars, sur les 32 dessertes aériennes internationales approuvées par CAAC, 10 seront autorisées à décoller de l’aéroport international de Daxing, notamment des vols directs pour Saint-Pétersbourg, en Russie, Busan, en Corée du Sud, le Caire, en Egypte et autres destinations touristiques populaires.

« En 2022, l’aéroport international de Daxing accueillera 45 millions de passagers. En 2025, il en recevra 72 millions», a dit Feng Zhenglin, ajoutant que l’aéroport international de Daxing construira un aéroport sûr basé sur les normes internationales modernes des grands aéroports internationaux de la nouvelle ère ; ce sera ainsi un aéroport sûr, vert, intelligent et humain.

Après l’achèvement de l’aéroport international de Daxing, celui-ci deviendra le plus grand aéroport du monde et son débit annuel de passagers atteindra à terme 100 millions. À l’heure actuelle, l’essentiel du projet de l’aéroport international de Daxing est terminé et les travaux de décoration intérieure de l’aéroport ainsi que la mise en service des équipements électromécaniques sont en cours.

Li Jianhua est le responsable du projet de construction du terminal principal. Au cours de l’année écoulée, Li Jianhua et son équipe ont maîtrisé la technologie d’installation électromécanique la plus complexe et la plus vaste au monde. Ils ont achevé avec succès l’installation de 247 000 équipements électromécaniques, 1 800 kilomètres de câbles et fils et posé des gaines d’air représentant une superficie de près de 73 terrains de football, construisant en quelque sorte les « canaux vitaux » de la partie centrale du plus grand aéroport à terminal unique du monde. Pendant la période de pointe de la construction, plus de 8 000 ouvriers travaillaient simultanément dans le terminal principal.

L’immense toit en acier du terminal principal de l’aéroport international de Daxing a quant à lui une superficie projetée de 180 000 mètres carrés. Son échelle est colossale et il a fallu recourir à des moyens intelligents, tels que des robots mesureurs, qui ont permis d’en terminer la pose en 80 jours à peine, avec une précision d’installation contrôlée à 1 mm près, un véritable miracle pour le levage du toit en acier du plus grand terminal du monde.

« Le 30 avril, la décoration intérieure sera pratiquement terminée. Les essais de lutte contre les incendies débuteront en mai et la validation de la qualité sera effectuée à la mi-juin… ». Chaque moment précis est clairement inscrit au plus profond du cœur de Li Jianhua. « Nous devons viser l’excellence et créer des projets de qualité de classe mondiale », a-t-il dit.

Par ailleurs, quand on regarde autour du nouvel aéroport, on voit aussi qu’un vaste réseau de transport en trois dimensions est en train de se tisser. Dès l’approbation du nouveau plan aéroportuaire, le réseau de transport global « cinq verticales et deux horizontales » a été mis en place, avec notamment sept projets comprenant des trains à grande vitesse, des trains interurbains, des trains à grande vitesse et des métros, ainsi que des lignes de transit ferroviaires reliant Beijing, Tianjin et la province du Hebei, qui donneront un accès direct au nouvel aéroport. « L’aéroport international de Daxing changera progressivement le schéma urbain du « Nord lourd, sud léger » de Beijing », a déclaré Li Guoping, doyen et expert en chef de l’Institut de développement de la capitale à la Peking University. Après la mise en service du nouvel aéroport, la contribution du développement de la région sud au développement global de Beijing sera renforcée et en constante augmentation.

L’aéroport international de Daxing a pour objectif d’alléger la pression sur l’aéroport international de Beijing Capitale, qui se classait deuxième au monde l’an dernier, juste derrière l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, aux États-Unis.