Le parcours de la société BEL AIR MINING, un modèle à suivre dans le secteur minier guinéen

Boffa, Guinée : La société Bel Air Mining S.A.S, membre du Groupe Alufer Mining Ltd, désignée no 1 pour sa meilleure pratique en matière de conformité aux questions de contenu local et de l’emploi dans le secteur minier guinéen, a le grand plaisir d’annoncer l’achèvement de la phase de construction de son projet de bauxite de Bel Air ce vendredi 3 août 2018. Les travaux ont été réalisés dans les délais, dans le respect du budget et sans accident ou blessure ayant entraîné un arrêt de travail d’un employé.

Pour rappel, la phase de construction du projet a été officiellement lancée par Son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée, Professeur Alpha Conde en février 2017. Au cours des 18 derniers mois, avec plus de 4,5 millions d’heures travaillées sans blessures entrainant une perte de temps de travail, la société a construit son propre port de 1,3 km de longueur, sa zone de chargement, ses infrastructures d’exportation et sa route de transport de 25 km, ainsi que sa propre base-vie entièrement fonctionnelle. Plus de 3,000 personnes recrutées ont travaillé à ces réalisations à un moment ou à un autre de la phase de construction et 85% de cette main-d’œuvre fut guinéenne, dont plus de la moitié étaient issus des villages de la zone immédiate du Projet.

Tout au long de la phase de construction, Bel Air Mining s’est également employé à développer des retombées positives et durables pour les communautés locales. Des projets de moyens de subsistance (tels que les cultures vivrières et la production de sel) ont été réalisés et plus de 40 projets communautaires (construction d’écoles et de centres de santé, installation de panneaux solaires, construction de ponts et de forages, etc..) ont été achevés. Dans l’esprit de sa « licence sociale pour opérer » ainsi acquise, la société continuera d’accompagner la création d’opportunités économiques durables dans la zone d’impact de son Projet Bel Air.

Bernie Pryor, Président-Directeur Général, a déclaré : ‘’C’est un accomplissement clé et nous sommes très fiers d’avoir réalisé cette performance dans un temps record. Le développement de la mine de Bel Air a suivi une trajectoire assez unique puisqu’il s’agit d’un projet que nous avons développé et mené de bout en bout, depuis la phase d’exploration jusqu’à la phase de construction et la mise en opération des infrastructures. Je tiens à remercier toutes nos parties prenantes : le Gouvernement guinéen et les communautés locales pour leur soutien continu, nos actionnaires pour le financement du projet, et nos employés et sous-traitants sur le terrain pour leur travail acharné et leur dévouement.’’

Adonis Pouroulis, Fondateur du Projet et Président du Conseil d’Administration d’Alufer Mining a commenté, “Nous avons découvert le gisement de bauxite et le permis minier de Bel Air en 2010 et c’est un grand pas de géant de voir le début des opérations de la mine, en particulier de son port d’exportation. Je voudrais aussi remercier et féliciter tous ceux qui ont participé à la réalisation du projet jusqu’à ce jour et nous demeurons mobilisés pour la réussite de la prochaine phase de l’histoire d’Alufer en Guinée.’’

Au cours des prochaines semaines, la société se concentrera sur le rodage des installations, l’exportation du minerai, la montée en puissance de la phase opérationnelle pour procéder enfin à l’ouverture officielle de la mine une fois la saison des pluies terminée.

Fort de sa vision et de ses actions, Bel Air Mining est déterminé à créer des impacts économiques positifs pour la Guinée, et contribuer ainsi à renforcer la position du pays en tant que chef de file mondial des pays producteurs de bauxite.

Contexte BAM

Bel Air Mining S.A.S (BAM), membre du groupe Alufer Mining Ltd, a pour objectif de construire, développer et exploiter sa nouvelle mine de bauxite de Bel Air dans la Préfecture de Boffa, en République de Guinée. Notre société est déterminée à devenir une grande entreprise mondiale de production de bauxite et créer de la richesse pour ses actionnaires et une prospérité économique pour le peuple de Guinée.

En partenariat avec ses contractants et sous-traitants, la societe aspire à devenir un modèle de réussite dans l’industrie minière sur l’ensemble des questions environnementales et sociales et nous nous engageons à veiller à ce que nos opérations soient conformes aux normes les plus élevées en la matière.