Le Pont II de GAC achevé en toute sécurité et ouvert à la circulation

Guinea Alumina Corporation (GAC) SA, un acteur majeur du secteur minier en Guinée, est heureuse d’annoncer l’ouverture du pont II, sur leur site minier, à Tinguilinta< Ce pont a été ouvert à la circulation par M. Mohamed Lamine Doumbouya, le Préfet de Boké.

Le Pont II a été conçu pour permettre une circulation continue et sécurisée le long de la route nationale, permettant aux trains de GAC chargés de bauxite, de passer en dessous de la route nationale 22 pour rejoindre la ligne de chemin de fer existante qui les conduit jusqu’à Kamsar.

Les entreprises et les sous-traitants Fluor et COLAS en charge de la construction de ce pont en caisson ont achevé le travail en douze mois, en respectant le budget et les délais impartis.

Lors d’une courte présentation visionnée par quelques dizaines d’ingénieurs et d’artisans de GAC, de Fluor et de COLAS, le directeur de projet, Steeve Tremblay, a remercié les membres officiels du Gouvernement guinéen et ceux des autorités de Boké, dont le Gouverneur, le Préfet, le Maire, le président du conseil régional, ainsi que la communauté locale et les 120 entrepreneurs et sous-traitants qui ont tous joué un rôle dans la création de cette structure majeure.

Mr Tremblay a poursuivi en décrivant l’ampleur de ce chantier de construction : « 300 000 heures travaillées ont été nécessaires pour préparer et verser le mélange de 40 000 m3 de béton armé, et parallèlement 1600 mètres de route ont été construits et recouverts de 12 000 m2 d’asphalte, pour permettre aux nouveaux 4 km de rails d’être posés et reliés au réseau ferré déjà existant. »

« Nous sommes très heureux d’avoir achevé cette importante infrastructure, en toute sécurité, et dans les délais impartis. », a déclaré Tremblay. « Le fait que nous ayons pu réaliser cela dans le budget prévu et sans aucun problème témoigne d’une planification remarquable, d’un travail d’équipe intégré, et d’une démarche dynamique et volontariste adoptée par toutes les parties intéressées. Cela représente bel et bien l’esprit du projet GAC. »

Du fait de l’ouverture du Pont II, les travaux sur les rails peuvent désormais démarrer à Tinguilinta, pour permettre aux wagons d’être chargés, et aux trains de rejoindre le réseau ferré existant pour assurer leur acheminement vers la côte. Par ailleurs, le travail se poursuit sur les autres infrastructures sur les plateaux de la mine et sur la plateforme de Tinguilinta et de Kamsar.

L’investissement total de ce projet est de 1,4 millions de dollars etla première exportation de Bauxite planifiée pour le second semestre 2019.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,6 millions de tonnes en 2017. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée.