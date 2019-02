Le projet Breakthrough ACTION Guinée recrute un/une Chargé(e) de programme pour le GHSA

Titre du Poste : Chargé(e) de programme (Program Manager) pour le GHSA (Global Health Security Agenda)

Superviseur : Chef de projet Breakthrough ACTION Guinée

Lieu d’affectation : Conakry, Guinée

CONTEXTE & JUSTIFICATION

La Guinée compte 10 628 972 habitants selon les résultats préliminaires du 3ème Recensement General de la Population et de l’Habitation (RGPH) réalisé en 2014. Avec un taux d’accroissement de 3,1%, le profil démographique de la Guinée reflète un gonflement important et croissant des « jeunes » puisque 42,5% de la population a moins de 15 ans, ce qui suggère que des programmes de santé efficaces devront mettre l’accent sur les jeunes.

De 2013 à 2016, la Guinée a été confrontée à l’une des pires épidémies de son histoire qui a ébranlé son système de santé à savoir la maladie à Virus Ebola. Cette épidémie a montré la faiblesse du système de santé avec un manque de services de santé de qualité et la confiance limitée des usagers dans le système de santé entraînant ainsi, la faible utilisation des services et le faible taux de couverture sanitaire. Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, la Guinée a pu vaincre la maladie à Virus Ebola et a développée ainsi une politique nationale de santé dont l’instrument de mise en œuvre est le plan national de développement sanitaire (PNDS) 2015-2024 qui vise à améliorer le bien-être de la population par des actions visant à promouvoir la santé maternelle néonatale et infantile, la prévention et la lutte contre les maladies et le renforcement du système de santé.

Dans le cadre de son assistance technique et financière en santé au Gouvernement de la République de Guinée, la mission de l’USAID soutient la réalisation de l’objectif de développement (DO) 1 qui est l’Utilisation des Services de Santé de Qualité Accrue .

Le projet Breakthrough-ACTION Guinée contribuera principalement à l’Amélioration des Comportements Sains et de la Demande de Services de Santé de Qualité en étroite collaboration avec d’autres agences d’exécution de l’USAID tels que le projet Health Service Delivery (HSD) qui contribue à l’Augmentation de l’Utilisation des Services de Santé et au Renforcement du Système de Santé .

Un des objectifs de l’USAID est de promouvoir une culture d’attitudes positives à l’égard du système de santé et de renforcer les comportements de recherche de soins de santé intégrée et de la stratégie de programmation sanitaire globale (Global Health Security Agenda) dans le cadre de la lutte contre les maladies émergentes à potentiel épidémique.

RÉSUMÉ

Le Centre des Programmes de Communication de l’Université Johns Hopkins (CCP/JHU) met en œuvre le projet Breakthrough ACTION Guinée qui a pour but d’accroître la pratique de comportements de santé prioritaires et des normes sociales favorables, y compris la conception de stratégies pour le Global Health Security Agenda (GHSA).

Pour la mise en œuvre du volet GHSA du projet, le Centre des Programmes de Communication de l’Université Johns Hopkins (CCP/JHU) recrute pour son bureau de Conakry, un/une Chargé (e) de Programme GHSA pour les maladies émergentes à potentiel épidémique.

L’USAID est un partenaire essentiel pour la réalisation des objectifs du programme mondial de sécurité sanitaire. Les risques posés par les épidémies de maladies infectieuses ne sont pas nouveaux et s’intensifient davantage. Pour prévenir, détecter et réagir aux épidémies de maladies infectieuses, il y a lieu d’œuvrer dans tous les secteurs de tous les gouvernements et de tous les pays dans le cadre d’un effort mondial concerté. Le GHSA a été lancé pour promouvoir un monde sûr, à l’abri des menaces de maladies infectieuses et pour rassembler les pays du monde entier afin qu’ils prennent de nouveaux engagements concrets et que la sécurité sanitaire mondiale devienne une priorité au niveau national. Le Global Health Security Agenda (GHSA) implique la participation des organisations internationales, des groupes de la société civile et vise à accélérer les progrès du Règlement Sanitaire International (RSI) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) tout en et attirant l’attention du monde sur les risques partagés des maladies infectieuses.

Les efforts de GHSA s’attaquent à toutes les menaces potentielles de maladies infectieuses, qu’elles soient naturelles, intentionnelles ou bio terroristes. Parmi les composantes essentielles de cet effort figurent les systèmes de laboratoire, la surveillance des maladies et les interventions d’urgence. Le GHSA a aussi un élément clé qui consiste à développer les capacités et les approches en matière de « santé unique », reconnaissant que la santé des animaux, des humains et de l’environnement est inéluctablement liée.

Le/la Chargé(e) de Programme pour le GHSA apportera un appui au Chef de projet Breakthrough ACTION Guinée (BA) dans la mise en œuvre des programmes efficaces de changement social de comportement (CSC) pour les maladies émergentes à potentiel épidémique ainsi que le développement et la mise en œuvre d’activités dans le pays.

DESCRIPTION DES TACHES

Le/la Chargé(e) de programme pour le GHSA (Global Health Security Agenda) assurera l’assistance technique, programmatique et administrative, et contribuera au développement et la mise en œuvre de l’ensemble des activités de la composante GHSA en Guinée.

Le/La Chargé(e) de Programme pour le GHSA a pour tâches de :

TRAVAIL TECHNIQUE

Développer un partenariat avec les agences d’exécution de l’USAID Guinée intervenant dans la gestion des maladies émergentes à potentiel épidémique à savoir One Health, PREDICT, Social Impact, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) etc ;

Développer et proposer aux partenaires de GHSA des plans de Changement Social de Comportement (CSC) en tenant compte les préoccupations des populations concernées par les maladies émergentes à potentiel épidémique ;

Soutenir les efforts de lutte contre les maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes à fort impact et potentiel épidémique dans le pays en mettant en place un cadre formel de concertation des partenaires impliqués dans la lutte contre ses maladies ;

Démontrer une grande connaissance et d’expertise technique dans le domaine de Global Health Security Agenda et du Règlement Sanitaire International (RSI) de l’Organisation Mondiale de la Santé;

Démontrer des connaissances et compétence sur les maladies émergentes à potentiel épidémique et leur menace ;

Démontrer des connaissances appropriées dans le domaine du Changement Social de Comportement (CSC), la gestion des connaissances ;

Analyser et interpréter l’environnement politique, social et économique concernant les maladies émergentes à potentiel épidémique ;

Participer activement à la réflexion stratégique portant sur les maladies émergentes à potentiel épidémique en vue d’identifier et mettre en œuvre les mécanismes appropriés pour s’assurer de la mise en place d’un véritable programme de Changement Social de Comportement (CSC) efficace en faveur de la lutte contre ses maladies ;

Contribuer à l’organisation et à la facilitation des programmes de formations, des ateliers et le soutien aux programmes ;

Participer au développement des outils, des processus, des pratiques exemplaires en partenariat avec les autres agences d’exécution de l’USAID pour s’assurer que tous les produits et documents sont de la plus haute qualité possible;

Démontrer de grandes compétences dans le domaine de la recherche.

Maintenir des communications fréquentes, ouvertes et continues avec les membres de l’équipe du programme à divers niveaux (hors site, avec l’administration centrale et à l’échelle internationale)

Travailler en étroite collaboration avec les équipes de recherche afin d’examiner régulièrement les données sur la performance des programmes et de procéder aux ajustements nécessaires dans la mise en œuvre des programmes.

GESTION DU PROGRAMME

Évaluer les besoins et opportunités d’assistance technique en matière de GHSA, et assurer la pertinence des programmes et projets proposés pour satisfaire ces besoins ;

Assurer la planification, la coordination de la mise en œuvre des activités en rapport avec le GHSA;

Produire, éditer et partager tous les rapports, documents, plans de travail et présentations ;

Contribuer à l’élaboration des Plans de Travail et la rédaction des rapports de GHSA et du projet Breakthrough ACTION Guinée;

Préparer les budgets pour les activités de GHSA et assurer le suivi des dépenses conformément aux normes et procédures de l’USAID et CCP/JHU;

Travailler en étroite collaboration avec le personnel des finances et de l’administration pour s’assurer que les dépenses sont conformes et effectuées en temps opportun ;

Assurer le suivi du travail des consultants dans le cadre de la recherche en veillant sur la réalisation des termes de références et les livrables ;

Contribuer à la documentation, au partage et à l’utilisation des connaissances, leçons apprises et bonnes pratiques du Programme et en particulier dans le domaine du GHSA;

Contribuer et participer à l’organisation de visites conjointes de suivi avec les agences d’exécution de l’USAID pour le GHSA et les structures gouvernementales;

Apporter un appui au chef de projet Breakthrough ACTION Guinée pour la mise en œuvre des activités planifiées et relatives à la composante GHSA;

Réaliser toutes autres activités confiées par le chef de projet Breakthrough ACTION Guinée.

RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES

Apporter un appui au Ministère de la Santé et ses services nationaux dans l’élaboration des documents de référence, la conception et la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales pour la lutte contre les maladies émergentes à potentiel épidémique;

Appuyer l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) et la Direction nationale des grandes endémies et de la lutte contre la maladie dans leurs activités de lutte contre les maladies émergentes et à potentiel épidémique ;

Appuyer l’évaluation des besoins en formation, l’élaboration et la mise en œuvre de plans de formation des acteurs nationaux (institutionnels et communautaires) impliqués dans la gestion et la lutte contre les maladies émergentes à potentiel épidémique.

Toute exigence physique spécifique pour l’emploi : Possibilité d’effectuer de nombreux voyages à travers le pays et des voyages internationaux limités.

QUALIFICATIONS/CONNAISSANCES ET APTITUDES

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+4) en sciences sociales, en médecine, en santé publique ou tous autres domaines pertinents ;

Avoir cinq années d’expérience pertinente requises dans des projets internationaux ou nationaux de santé et de développement liés aux menaces des maladies émergentes et à potentiel épidémique ;

Avoir des expériences pertinentes supplémentaires et/ou des formations qui peuvent remplacer certaines études ;

Être à la fois disponible et faire preuve de rigueur, de facilité de communication et de pro activité ;

Avoir une expérience de travail avec des programmes de GHSA ;

Avoir de bonnes aptitudes à organiser son propre travail ;

Avoir une maitrise parfaite du français (écrire et parler) ;

La maitrise de l’anglais (parler et écrire) est un avantage mais pas une obligation indispensable ;

Avoir une excellente capacité rédactionnelle ;

Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et notamment des logiciels courants de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) ;

Capacité à travailler sous pression et dans un environnement multiculturel;

Avoir une expérience significative de travail en Guinée

Avoir une expérience ou intérêt pour des programmes la changement sociale et comportementale (CSC)

Avoir une expérience de travail avec les financements de l’USAID.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats(es) sont prié(e)s d’adresser leurs candidatures à l’Application BAGuinea.Applications@gmail.com au plus tard le lundi, 18 février, 2019 à 17h00 avec l’objet « Chargé(e) de Programme pour le GHSA du projet Breakthrough ACTION Guinée ».

Les dossiers de candidature doivent comporter :

Une lettre de motivation détaillée d’une page au maximum

Un CV à jour de 2 pages au maximum

Une liste de trois personnes de référence

NB : Les soumissions qui ne comportent pas l’objet comme indiqué ci-dessus, qui n’incluent pas les documents demandés ou qui sont reçues après la date limite de dépôt de candidature ne seront pas prises en compte.